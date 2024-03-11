Макрон відклав візит в Україну: ЗМІ дізналися головний мотив лідера Франції

Візит французького лідера відкладали кілька разів.

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Останніми тижнями Макрон посилив антиросійську риторику / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com, Офіс президента

Президент Франції Еммануель Макрон скасував давно запланований візит в Україну через напруженість у відносинах із союзниками по НАТО після його дедалі войовничіших коментарів щодо Росії, пише Politico.

Видання зазначає, що візит кілька разів відкладався і спочатку планувався на лютий, але потім був перенесений на середину березня. У заяві Президентського палацу Франції в неділю йшлося, що візит відбудеться "в найближчі кілька тижнів".

Офіційно у Макрона відкинули припущення про те, що міркування безпеки зіграли роль у відтермінуванні на тлі обстрілу Одеси, коли в місті перебувала делегація на чолі з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

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"З точки зору безпеки немає жодних побоювань", - заявив у понеділок помічник Макрона.

Риторика Макрона щодо війни в Україні різко змінилася Французький лідер Еммануель Макрон ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну займав досить "миролюбну" позицію щодо Москви, весь час закликаючи сторони до "діалогу". Ба більше, Макрон наполягав, що Путіну в цій війні слід "зберегти обличчя", натякаючи на територіальні поступки країні-агресору, що відверто не подобалося ні Києву, ні західним союзникам. Але після виснаження у ЗСУ ресурсів (техніки і боєприпасів) через скорочення допомоги США Макрон зайняв "войовничу позицію" - першим у НАТО заговорив про введення в Україну військ Альянсу. Серед причин, що спонукали Макрона піти на такий крок, експерти називають зростаючий тиск на Францію з приводу недостатньої допомоги Україні з боку США і Німеччини.

За словами французького дипломата, замість візиту до Києва Макрон хоче "виділити необхідний час" для переговорів із союзниками - щоб потім відвідати Україну "з відчутними результатами".

"Необхідно трохи часу, щоб (укласти) різні коаліції та їхні негайні зобов'язання перед нашими партнерами", - сказав співрозмовник видання.

Введення військ НАТО в Україну

Під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправку військових країн Заходу в Україну.

"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Однак, як зазначив глава МЗС Франції Стефан Сежурне, війська західних країн, які теоретично можуть бути відправлені в Україну за пропозицією президента Макрона, не будуть залучені до бойових дій.

Тоді як пізніше Макрон уточнив, що Франція готова ввести в Україну війська, якщо Росія іще раз піде на Київ чи Одесу. Французьких парламентарів також стурбували слова президента про те, що у допомозі Україні "більше не існує жодних червоних ліній".

Ідею Макрона вже підтримала Польща. Зокрема, глава МЗС країни Радослав Сікорський зауважив, що подібний випадок в історії вже мав місце під час Корейської війни в 1950-1953 роках. Тоді коаліція держав відправилася на допомогу країні за рішенням Ради безпеки ООН.

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