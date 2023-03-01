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Путін використовує оперативну паузу для підготовки до затяжної війни в Україні – італійська розвідка

1 березня 2023, 07:20
Москва намагається використати період відносної стагнації, щоб відновити діяльність російського ВПК, який починає відчувати вплив західних санкцій.
Путін, Шойгу, Герасимов
Путін готується до затяжної війни в Україні / Фото kremlin.ru

Кремль прагне підготуватися до тривалої війни в Україні, тому оперативну паузу на фронті хоче використати для того, щоб відновити свої сили. Про це йдеться у звіті італійської розвідки, представленому парламенту країни, пише газета La Stampa.

У звіті йдеться, що російський диктатор Володимир Путін визнав, що у його армії виникли труднощі у протидії Силам оборони України. Саме з цим пов'язана реструктуризація Збройних сил, яку хочуть провести в РФ. Там мають намір збільшити загальну чисельність армії до 1,5 млн солдатів.

"Москва намагається використати цей період відносної стагнації, щоб відновити діяльність російського військово-промислового комплексу, який, володіючи великими виробничими потужностями, починає відчувати на собі вплив західних санкцій", – кажуть у розвідці.

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Там також вважають, що Росія продовжить намагатися втручатися в процеси ухвалення рішень в країнах НАТО. За даними італійських розвідників, Москва буде ще активніше вдаватися до маніпуляцій, кібератак, дезінформації, шантажу і використання мігрантів та енергетики як важелів впливу.

"Стратегічні невдачі Путіна пояснюються неправильною інтерпретацією українського сценарію, недооцінкою масштабів, швидкістю і згуртованістю відповіді Заходу на вторгнення в Україну та недооцінкою стійкості українського народу і військ", – додали у розвідці.

Нагадаємо, латвійські спецслужби вважають, що після зимового перепочинку РФ планує почати новий наступ. При цьому не виключена нова спроба атаки на Київ.

Як йдеться у звіті Служби безпеки Латвії, повна окупація Донбасу є мінімальною тактичною метою для Росії. При цьому сигнали, які надсилає Росія про готовність до відновлення переговорів, можна розцінювати як блеф.

Як повідомляв Главред, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що великий наступ Росії вже почався. Він триває на низці напрямків, проте успіхів окупанти не мають.

"Великий наступ Росії, який є їхньою метою, вже триває. Але він так триває, що не всі це навіть бачать, такої якості цей наступ", – сказав Буданов.

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