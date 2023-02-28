УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Росіяни готують масовану ракетну атаку: в ОК "Південь" повідомили про активність ворожої авіації

28 лютого 2023, 23:45
Керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня заявила, що всі передумови свідчать про ймовірність масованої атаки найближчими днями.
Росіяни готують масовану ракетну атаку: в ОК 'Південь' повідомили про активність ворожої авіації
РФ може здійснити ракетний удар по Україні упродовж двох діб / Фото УНІАН

Керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російські загарбники упродовж найближчих двох діб можуть здійснити новий масований ракетний удар по Україні.

Як зазначила Гуменюк в ефірі Еспресо, наразі спостерігається певна активність авіації ворога, але вона поки що непов'язана з безпосередньою підготовкою до атаки.

"Хоча сам факт активності вже може свідчити про підготовку до такої атаки. Враховуючи ті терміни, які противник витримав від минулої масованої ракетної атаки, а також ті попередні заходи, які він вже провів, тобто розслідування за допомогою безпілотних розвідувальників та запуску "шахедів", намагаючись перевірити готовність та потужність нашої ППО, – все це може свідчити про достатньо цікавий інтервал до повтору такої атаки від сьогоднішнього вечора та протягом найближчих двох діб", - наголосила вона.

відео дня

Керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня додала, що всі передумови свідчать про ймовірність масованої атаки найближчими днями.

Ракетний терор росіян

Нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти можуть змінити тактику та почати бити ракетами по інших об'єктах. Все через те, що вони не можуть занурити Україну у суцільну темряву.

"Світловий день стає довшим, а енергоспоживання меншим. Ворог побачив, що цілі не досягнуто, тому, можливо, буде зменшення атак по об'єктах енергетичної інфраструктури", - сказав Ігнат.

Він переконаний, що росіяни можуть почати обстрілювати інші важливі об'єкти - транспортну інфраструктуру або гідротехнічні споруди. Нині в України немає озброєння, яке може вберегти від ударів ворожими ракетами типу Х-22.

Окрім того, загарбники можуть бити по Україні ще й дронами-камікадзе. Як зазначив Ігнат, у країни-агресора Росії немає проблем з постачанням дронів-камікадзе з Ірану. По-перше, вони з'єднані Каспійським морем, через яке можуть переправляти ударні безпілотники. По-друге, їх можуть доставляти повітрям.

Дивіться відео ТСН - експерт з авіації показав ракети, якими РФ лупить по Україні

Вас може зацікавити:

війна в Україні війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

00:51

Навіщо 1 березня відкладали гроші: прикмети і що не можна робити в перший день весни

00:00

Мейхер вигнулася в прозорій сукні і показала кругленькі стегна

28 лютого, вівторок
23:45

Росіяни готують масовану ракетну атаку: в ОК "Південь" повідомили про активність ворожої авіаціїВідео

23:42

"У неї хвороба": Кіркоров назвав "справжню" причину переїзду Пугачової в ІзраїльВідео

23:01

"Готуємо наших воїнів до активних дій": Зеленський провів термінове засідання СтавкиВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:48

На початку березня вдарить мороз: синоптики дали тривожний прогноз для УкраїниВідео

22:29

"Почнуться розбрід і хитання": астролог попередив про стресовий період у березніВідео

22:12

Зірка серіалу "Усі жінки відьми" догола роздяглася на камеру

21:58

Пережив горе: життя відомого актора "Кавказької полонянки" перетворилося на справжній жах

Реклама
21:50

Олена Мозгова перенесла операцію

21:49

Помчали пожежники і швидкі: на аеродромі в російському Єйську сталася потужна "бавовна"Відео

21:36

Навіщо 2 березня прибирали на кухні: прикмети і що не можна робитиВідео

21:05

Контрнаступ ЗСУ: астролог передбачив дату провалу окупантівВідео

21:05

Ні слова про війну: безчесна Стужук згадала себе рік тому в соплях і показала, якою щасливою сталаВідео

21:03

Збирають дані з соцмереж: у Литві порадили перестати користуватися популярним додатком

21:02

Сім'я відкрила таємницю смерті молодшого брата екскоханої Кличка Хайден ПанеттьєріВідео

20:56

"Ворог переважає чисельно, втрати високі": Маляр розповіла про напружену ситуацію в БахмутіВідео

20:53

Даша Кацуріна чесно відповіла, що відбувається між нею і Дантесом насправді

20:38

"Час Путіна добігає кінця": астролог назвав фатальну дату для режиму КремляВідео

20:27

У Конгресі США засумнівалися, чи варто відправляти Україні винищувачі F-16Відео

Реклама
20:13

"НАТО має бути готовим": Росія може вторгнутися до країн Балтії - Міноборони ЛитвиВідео

20:04

"Території перейдуть з рук в руки": у США оцінили ймовірність "успіху" РФ в УкраїніВідео

19:53

"Рідний, Незламний": Ольга Сумська зворушила до глибини душі фото з ХарковаВідео

19:49

Що можна сіяти в березні: садові роботи стартують зовсім скороВідео

19:39

Христина Соловій поділилася особистим горем

19:20

Я хочу помсти за все горе, що приніс цей моральний виродок людямПогляд

19:07

"Війна буде з нами і в 2024 році": Накі оцінив, коли бойова міць України перевищить російськуВідео

19:06

"Весілля буде після перемоги, в Криму": солістка Kazka Зарицька розповіла, якою буде нареченоюВідео

18:57

"Буде більш глобальний наступ РФ": військовий розповів, які області в небезпеціВідео

18:55

У Молдові загострюється ситуація: пропутінська партія провела антиурядовий мітингВідео

18:32

Які квіти повинні бути в будинку для щастя: принесуть радість і зміцнять сім'юВідео

18:24

Майже на 30 грн за кіло: в Україні різко подорожчав популярний овочВідео

18:11

Лукашенко перелякався в Китаї і виступив з агресією в бік УкраїниВідео

17:44

Смачна піца з лаваша на Великий піст: божевільний рецепт з грибами за 5 хвилинВідео

17:38

МЕТRО Україна закликає штаб-квартиру МЕТRO закрити бізнес в РФ

17:26

Тушкована капуста, як у дитинстві: 3 секретні інгредієнти, про які ви не знали

17:20

Як помити вікна з вулиці: мучитися більше не доведетьсяВідео

17:13

"Повсталий з мертвих шоколадний заєць": вдова Нарциса привезе до Луганська його голограму

16:50

Катя Осадча показала рідкісне фото красуні-матері з їхнього сімейного архіву

16:43

7 речей на кухні, яких потрібно позбутися: ви здивуєтеся, скільки з’явиться вільного місця

Реклама
16:26

Як бути продуктивним весь день: поради, які допоможуть прокачати ефективністьВідео

16:24

Як позбутися від слимаків раз і назавжди: способи, які допоможуть кожному дачникові

16:14

Мінус "пташка" : біля Мурманська "самознищився" російський Мі-8Відео

16:07

Пенсії підвищать не тільки в березні: коли, кому і на скільки чекати індексації в 2023 роціВідео

16:01

РФ стає ізгоєм: Путін стрімко втрачає союзників – журналістВідео

15:40

Як прибрати зморшки під очима в домашніх умовах: дешеві народні засобиВідео

15:27

Навіщо господині кладуть лавровий лист в крупу: мало хто знає про цей секрет

15:20

Як можна поліпшити смажену картоплю: нехитрі способи перетворити звичне блюдоВідео

15:13

"Встигли кремувати": дідусь втік з будинку престарілих, але через 10 років "повернувся з мертвих"

14:59

Молодиця Остапчука натякнула, що Володимир у неї першийВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти