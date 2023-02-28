Росіяни готують масовану ракетну атаку: в ОК 'Південь' повідомили про активність ворожої авіації

Керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня заявила, що всі передумови свідчать про ймовірність масованої атаки найближчими днями.

РФ може здійснити ракетний удар по Україні упродовж двох діб / Фото УНІАН

Керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російські загарбники упродовж найближчих двох діб можуть здійснити новий масований ракетний удар по Україні.

Як зазначила Гуменюк в ефірі Еспресо, наразі спостерігається певна активність авіації ворога, але вона поки що непов'язана з безпосередньою підготовкою до атаки.

"Хоча сам факт активності вже може свідчити про підготовку до такої атаки. Враховуючи ті терміни, які противник витримав від минулої масованої ракетної атаки, а також ті попередні заходи, які він вже провів, тобто розслідування за допомогою безпілотних розвідувальників та запуску "шахедів", намагаючись перевірити готовність та потужність нашої ППО, – все це може свідчити про достатньо цікавий інтервал до повтору такої атаки від сьогоднішнього вечора та протягом найближчих двох діб", - наголосила вона.

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Керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня додала, що всі передумови свідчать про ймовірність масованої атаки найближчими днями.

Ракетний терор росіян

Нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські окупанти можуть змінити тактику та почати бити ракетами по інших об'єктах. Все через те, що вони не можуть занурити Україну у суцільну темряву.

"Світловий день стає довшим, а енергоспоживання меншим. Ворог побачив, що цілі не досягнуто, тому, можливо, буде зменшення атак по об'єктах енергетичної інфраструктури", - сказав Ігнат.

Він переконаний, що росіяни можуть почати обстрілювати інші важливі об'єкти - транспортну інфраструктуру або гідротехнічні споруди. Нині в України немає озброєння, яке може вберегти від ударів ворожими ракетами типу Х-22.

Окрім того, загарбники можуть бити по Україні ще й дронами-камікадзе. Як зазначив Ігнат, у країни-агресора Росії немає проблем з постачанням дронів-камікадзе з Ірану. По-перше, вони з'єднані Каспійським морем, через яке можуть переправляти ударні безпілотники. По-друге, їх можуть доставляти повітрям.

Дивіться відео ТСН - експерт з авіації показав ракети, якими РФ лупить по Україні

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