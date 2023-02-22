Великий наступ РФ вже триває, але успіхів немає: Буданов назвав стратегічне завдання окупантів

Основна мета російських окупантів полягає в тому, щоб до 31 березня вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Кирило Буданов розповів про наступ окупантів / Фото УП

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що великий наступ Росії вже почався. Він триває на низці напрямків, проте успіхів окупанти не мають.

"Великий наступ Росії, який є їхньою метою, вже триває. Але він так триває, що не всі це навіть бачать, такої якості цей наступ", - розповів Буданов в інтерв'ю Forbes.

При цьому у загарбників є стратегічне завдання. Воно полягає в тому, щоб до 31 березня вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

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"Це те, про що вони мріють, їм не вдасться цього зробити", – сказав глава ГУР МО.

Буданов підкреслив, що реальні можливості росіян обмежені.

Новий наступ РФ в Україні

Упродовж майже десяти днів триває нова хвиля наступу російських військ, але, на щастя, вони не можуть здійснити значних переміщень вперед. Про це 21 лютого повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, колишній глава Луганської ВЦА Георгій Тука заявив, що російські окупанти вже пішли у наступ, але він незабаром почнеться не лише на Донбасі. Удару варто очікувати з трьох напрямків.

Через стан здоров'я та у зв'язку з новим курсом терапії, що наближається, російський диктатор Володимир Путін не зможе повноцінно здійснювати керівництво так званою "спеціальною військовою операцією" в Україні. Таким чином, наступ РФ можуть "згорнути" і перейти до оборони до 5 березня. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ.

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