Нова атака РФ і затяжна війна до 2024 року: у Латвії дали тривожний прогноз

РФ не готова покинути територію України, а Україна не готова до територіальних втрат, вважають у Ризі.

У Латвії прогнозують затяжну війну / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Після зимового перепочинку РФ планує почати новий наступ. При цьому не виключена нова спроба атаки на Київ.

Як говориться в звіті Служби безпеки Латвії, повна окупація Донбасу є мінімальною тактичною метою для Росії.

Латвійські спецслужби вважають, що сигнали, які надсилає Росія про готовність до відновлення переговорів, можна розцінювати як блеф.

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"Відновлення мирних переговорів поки неможливо - Росія не готова покинути територію України, а Україна не готова до територіальних втрат", — йдеться в опублікованому документі.

Разом з тим уточнюється, що ключовим фактором, який може забезпечити перемогу України, є збільшення військової підтримки з боку союзників, зокрема – постачання більшого обсягу озброєнь ЗСУ.

"У 2023 році Україна продовжить звертатися до міжнародного співтовариства з проханням не допустити настання втоми від війни. Росія буде продовжувати докладати зусиль для підриву західної підтримки України, намагаючись розколоти захід і продовжуючи поширювати ядерні загрози", — додали в РБ Латвії і уточнили, що такий сценарій малоймовірний через ризики прямого втручання Заходу у війну і негативної реакції Китаю та Індії.

Нагадаємо, 24 лютого 2023 року виповнився рік з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Президент Володимир Зеленський звернувся в цей день до нації, підкресливши, що рік тому мільйони українців вирішили боротися з агресором і відстоювати свою землю.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно, і закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити війну.

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