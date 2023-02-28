'Готуємо наших воїнів до активних дій': Зеленський провів термінове засідання Ставки

Український гарант підкреслив, що військове керівництво України почало підготовку бійців до звільненння територій.

Зеленський провів термінове засідання Ставки / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 28 лютого, провів важливе засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це український гарант розповів під час свого вечірнього відеозвернення.

"Провів сьогодні чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Знов у розширеному форматі. Доповідали ГУР, Міністерство оборони, Головком, командувачі напрямків. Детально займаємось ситуацією на кожному з фронтових напрямків", - розповів президент.

Як зазначив Зеленський, найгарячіше зараз на Бахмутському напрямку. Там зараз тривають вважкі бої.

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"Найтяжче, як і раніше, – Бахмут і бої, що мають значення для захисту міста. Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій. Інтенсивність боїв лише наростає", - повідомив він.

За його словами, російські загарбники взагалі не рахують людей, відправляючи їх на постійні штурми українських позицій. Інтенсивність боїв лише наростає. Проте українські захисники мужньо тримають оборону.

"Звичайно, розглянули на Ставці й інші напрямки на Донбасі, також зони відповідальності угруповань "Таврія" і "Одеса". Генерал Мо**альов доповів щодо ситуації навколо Херсона і в області", - зауважив Зеленський.

Він підкреслив, що лише за цю добу російські загарбники обстріляли Херсонщину більше 30 разів. Окупанти били просто по вулицях, по мирних людях. Наразі відомо про чотирьох загиблих. Глава держави наголосив, що Україна зробить все, аби подавити терористів.

"Генерал Наєв доповів щодо ситуації на півночі і по периметру кордону – контроль за ситуацією у наших сил", - повідомив президент.

Також Зеленський поінформував, що Україна готує своїх воїнів до контрнаступу, заради звільнення нашої землі.

"Готуємо повернення наших воїнів до активних дій заради звільнення нашої землі. Пам’ятаємо цю нашу цілком справедливу мету, і щодня наближаємось до її реалізації. Україна буде вільною. Вся Україна", - підкреслив український гарант.

Ситуація на Донбасі

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін поставив завдання перед своєю армією захопити всю Донецьку і Луганську область до 31 березня.

У зв'язку з цим російські окупаційні війська посилили тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямах. Наразі там тривають дуже важкі бої. Як зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, противник кидає у бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляється від своїх планів.

Колишній ватажок самопроголошеної "ДНР" Ігор Гіркін (також відомий як Стрєлков) заявив, що сепаратистські сили на Донбасі очікують крах до травня 2023 року. На його переконання, окупанти мають 2-3 тижні для наступу – далі воювати вже нічим. Бойовик заявив, що окупанти мають багато проблем – безліч поранених військовослужбовців, відсутність належних виплат солдатам і багато іншого.

"Березень на території півдня Росії, "Новоросії" і "Малоросії" – це дуже проблемний місяць... Тут питання в тому, що робитимуть наші? 2-3 тижні залишилося на проведення активних операцій на фронті", – зазначив Стрєлков-Гіркін, згадавши про те, що в Україну їде важка західна техніка.

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