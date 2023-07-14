Путін хоче захопити нові території: Шольц назвав наступну мету РФ

Німецький канцлер впевнений, що необхідно обговорювати гарантії безпеки України.

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Олаф Шольц висловився щодо планів Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Російський диктатор Володимир Путін хоче захопити сусідні території, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Політик згадав не тільки Україну, а й Білорусь.

"Російський президент явно хоче поглинути деякі сусідні території: у нього такий план по Україні. Очевидно, це також його план по Білорусі", - підкреслив він в ході урядової прес-конференції, повідомляє DW.

Німецький канцлер впевнений, що необхідно обговорювати гарантії безпеки України. Крім того, союзники повинні бути готові забезпечити безпеку, коли війна Росії закінчиться. Канцлер підкреслив, що ніяк не може йти мова про те, щоб "заморозити війну і узаконити російський загарбницький набіг", як закликають деякі політики.

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"Саме тому важливо чітко заявити, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і що ми не погодимося на нав'язаний мир. Росія повинна вивести війська", - пояснив він.

Війну Росії проти України німецький канцлер назвав поворотним моментом. За його словами, з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Європі було скасовано розуміння того, що кордони не повинні пересуватися із застосуванням сили.

Шольц додав, що союзники не погодяться на нав'язаний мир і Росія повинна вивести війська з України.

Нагадаємо, Шольц висловився щодо майбутнього України. Він зазначив, що країни "Великої сімки" приймуть у Вільнюсі спільну декларацію щодо обіцянок у сфері безпеки України після настання миру.

Раніше Шольц назвав незмінну умову членства України в НАТО. Канцлер Німеччини назвав важливу умову вступу України до НАТО. Для того, щоб наша країна могла стати членом Альянсу, потрібно завершити війну з країною-агресором Росією.

Нагадаємо, Шольц розвіяв чутки про невдоволення Заходу контрнаступом ЗСУ. Канцлер Німеччини заявив, що контрнаступ ЗСУ сплановано чітко і правильно, Сили оборони України просуваються дуже добре.

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