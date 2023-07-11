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Історичний саміт НАТО: Байден і Шольц висловилися щодо майбутнього України

Олексій Тесля
11 липня 2023, 14:40 оновлено 11 липня, 14:40
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Володимир Путін намагається зломити НАТО, проте йому не вдасться цього зробити, впевнений Джо Байден.
Джо Байден, НАТО
Джо Байден зробив важливу заяву напередодні саміту НАТО / ua.depositphotos.com, УНІАН

Президент США Джо Байден зробив заяву з приводу перспектив вступу України в НАТО напередодні саміту Альянсу у Вільнюсі.

За його словами, країни-члени НАТО погодили формулювання щодо інтеграції України до Північноатлантичного альянсу.

"Це дуже важливий, критичний момент для України і питання НАТО, до якого ви продовжуєте прагнути. Ніхто не знає ситуації, з якою ви зіткнулися, краще, ніж ви. Це також важливий момент для Фінляндії та Швеції, їх вступ до НАТО послідовний. Ваше лідерство (Байден звернувся до генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, - ред.) дійсно має значення. Ми узгодили формулювання, які ви запропонували, які мають відношення до приєднання України до НАТО", — підкреслив Байден.

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Разом з тим президент США підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін намагається зломити Північноатлантичний Альянс, проте йому не вдасться цього зробити.

Позиція Німеччини

У свою чергу канцлер ФРН Олаф Шольц зазначив, що країни "Великої сімки" приймуть у Вільнюсі спільну декларацію щодо обіцянок у сфері безпеки України після настання миру.

"Для нас важливо, щоб були обіцянки безпеки для України, які можуть бути ефективними після настання миру. І для цього ми також зараз укладемо необхідні домовленості, в плані того, що потрібно в мирній ситуації", — сказав він.

За його словами, "держави G7 складуть тут спільну декларацію, в якій це буде висловлено, і яку потім підтримають окремі країни в дуже конкретних термінах. Точно так само, як ми вже активно робимо це, надаючи підтримку Україні", — сказав він.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, за даними Bild, США хочуть запропонувати Україні вступити до НАТО через кілька місяців після завершення війни без ПДЧ. Однак у Німеччині виступили проти цього. США готові відмовитися від плану дії щодо членства для України, але за умови"проведення подальших реформ.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що країни-члени НАТО досягли консенсусу щодо усунення плану дій щодо членства зі шляху України до вступу в Альянс.

Водночас видання Politico писало, що союзники НАТО перед першим днем саміту Альянсу досі не мають узгодженого рішення щодо того, яку відповідь вони дадуть Україні щодо її бажання вступити до НАТО.

Більше новин:

НАТО Джо Байден Олаф Шольц
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