Історичний саміт НАТО: Байден і Шольц висловилися щодо майбутнього України

Володимир Путін намагається зломити НАТО, проте йому не вдасться цього зробити, впевнений Джо Байден.

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Джо Байден зробив важливу заяву напередодні саміту НАТО / ua.depositphotos.com, УНІАН

Президент США Джо Байден зробив заяву з приводу перспектив вступу України в НАТО напередодні саміту Альянсу у Вільнюсі.

За його словами, країни-члени НАТО погодили формулювання щодо інтеграції України до Північноатлантичного альянсу.

"Це дуже важливий, критичний момент для України і питання НАТО, до якого ви продовжуєте прагнути. Ніхто не знає ситуації, з якою ви зіткнулися, краще, ніж ви. Це також важливий момент для Фінляндії та Швеції, їх вступ до НАТО послідовний. Ваше лідерство (Байден звернувся до генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, - ред.) дійсно має значення. Ми узгодили формулювання, які ви запропонували, які мають відношення до приєднання України до НАТО", — підкреслив Байден.

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Разом з тим президент США підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін намагається зломити Північноатлантичний Альянс, проте йому не вдасться цього зробити.

Позиція Німеччини

У свою чергу канцлер ФРН Олаф Шольц зазначив, що країни "Великої сімки" приймуть у Вільнюсі спільну декларацію щодо обіцянок у сфері безпеки України після настання миру.

"Для нас важливо, щоб були обіцянки безпеки для України, які можуть бути ефективними після настання миру. І для цього ми також зараз укладемо необхідні домовленості, в плані того, що потрібно в мирній ситуації", — сказав він.

За його словами, "держави G7 складуть тут спільну декларацію, в якій це буде висловлено, і яку потім підтримають окремі країни в дуже конкретних термінах. Точно так само, як ми вже активно робимо це, надаючи підтримку Україні", — сказав він.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, за даними Bild, США хочуть запропонувати Україні вступити до НАТО через кілька місяців після завершення війни без ПДЧ. Однак у Німеччині виступили проти цього. США готові відмовитися від плану дії щодо членства для України, але за умови"проведення подальших реформ.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що країни-члени НАТО досягли консенсусу щодо усунення плану дій щодо членства зі шляху України до вступу в Альянс.

Водночас видання Politico писало, що союзники НАТО перед першим днем саміту Альянсу досі не мають узгодженого рішення щодо того, яку відповідь вони дадуть Україні щодо її бажання вступити до НАТО.

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