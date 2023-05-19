Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що необхідно домогтися того, щоб в Україні настав мир.

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Шольц назвав Росію загрозою всьому світу / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна-агресор Росія є загрозою не лише для України, а й для всієї планети. Про це політик сказав після прибуття в японське місто Хіросіма, де з 19 по 21 травня проходитиме щорічний саміт G7. Слова канцлера ФРН процитувало видання Bloomberg.

Шольц заявив, що необхідно домогтися того, щоб в Україні настав мир.

При цьому він нагадав про атомні бомбардування Хіросіми в 1945 році, на фінальному етапі Другої світової війни, назвавши це місто "символом необхідності досягнення миру".

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Відповідаючи на запитання про відносини Заходу з Китаєм Шольц сказав, що західні держави не мають на меті "відокремитися від однієї країни".

"Ми хочемо організувати глобальні торговельні відносини так, щоб ризики не ставали великими в результаті залежності від однієї країни", – заявив німецький канцлер.

Зеленський на саміті G7

Президент України Володимир Зеленський особисто прибуде на саміт G7 в японській Хіросімі, який відбудеться 19-21 травня. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За даними співрозмовників агентства, Зеленський полетить на військовому літаку США до Японії після зупинки в Саудівській Аравії, де він візьме участь у саміті Ліги арабських держав.

Японські офіційні особи раніше заявляли, що Зеленський буде присутній на саміті G7 віртуально.

Прессекретар Міністерства закордонних справ Японії відмовився від коментарів.

Зеленський на саміті G20

У листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників саміту Великої двадцятки, який відбувся на Балі, закликав припинити руйнівну війну Росії. Також він озвучив список умов закінчення війни з країною-агресором РФ.

Впродовж усього виступу президент України підкреслено звертався до країн G19 - виключивши з їхнього списку Росію.

Російський диктатор Володимир Путін відмовився брати участь у саміті "Великої двадцятки" (G20) 15-16 листопада на острові Балі (Індонезія). Замість нього поїхав глава МЗС РФ Сергій Лавров.

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