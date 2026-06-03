Колонізація та програш у війні: у Путіна представили сценарії майбутнього Росії

Прокремлівські ідеологи озвучили сценарії розвитку Росії на найближчі 25 років, що включають як військову поразку, так і можливу ядерну ескалацію.

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У Путіна представили сценарії майбутнього Росії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада ім. князя Володимира Мономаха

Про що йдеться у матеріалі:

Ідеологи режиму назвали поразку та колонізацію РФ можливим майбутнім

За негативним для РФ прогнозом Україна стане членом НАТО до 2036 року

В інерційному сценарії Кремль допускає ядерний удар

Прокремлівський олігарх Костянтин Малофєєв та ідеолог "русского мира", шовініст та українофоб Дугін виділили сценарії майбутнього для країни-агерсорки Росії на наступні 25 років. Серед них програш РФ у так званій "СВО", застосування ядерної зброї та колонізація Росії. Відповідні прогнози вони виділили під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

"У 1936 році в поганому сценарії нас чекає поразка в "СВО" і протистояння із Заходом. У 1950 році колонізація Росії", - зазначили вони. відео дня

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Також, згідно з цим сценарієм, до 2036 року Україна стане членом НАТО. Це, за їхніми оцінками, призведе до суттєвого зростання загроз для державної безпеки та територіальної цілісності Росії, а також до втрати впливу на пострадянські держави, які займатимуть вичікувальну позицію щодо Москви. Додатково прогнозується поява нових "конфліктних зон", зокрема в Південній Осетії та Придністров’ї, а також збереження Росією лише обмеженого регіонального суверенітету.

До 2050 року ці ж прокремлівські ідеологи допускають ще більш радикальні зміни: перерозподіл глобальних сфер впливу, формування однополярного постглобалістського світу, остаточну втрату Росією суверенітету, зміну системи міжнародних військових союзів і потенційне створення нового оборонного блоку на базі Європейського Союзу, а також загальну поразку Росії у війні.

"У хорошому сценарії для Росії сценарії є чіткий образ перемоги в ідеологічній війні на основі прогнозування та проєктування. У нас приєднання Києва, Одеси, Харкова і так далі. Розпад Євросоюзу. І в 1950 році лідерство у забезпеченні світової безпеки та справедливості", - зазначив пропутінський олігарх Малофєєв.

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За інерційним сценарієм, який розглядають представники кремлівського режиму, допускається можливість застосування ядерної зброї. При цьому прислужники воєнного злочинця Путіна не вважають такий розвиток подій негативним чи небажаним, а навпаки оцінюють його як прийнятний варіант, тому він не був включений до переліку ризиків.

Також вони прогнозують, що за таким сценарієм до 2050 року світовий порядок формуватиметься навколо суперництва або співіснування США та Китаю. На їхню думку, у разі невдачі Росії у війні світова система все одно зміниться, а вплив Китаю може стати навіть більшим, ніж вплив Сполучених Штатів. У будь-якому з цих сценаріїв Росії відводиться роль держави другого плану.

Скільки ще Росія зможе воювати - думка експерта

Як писав Главред, російський політолог і експерт з питань Центральної та Східної Європи Іван Преображенський заявив, що прогнози про можливе продовження війни ще на два-три роки походять не від української влади, а від Кремля. За його словами, вперше такі часові рамки озвучив Володимир Путін під час зустрічі з представниками великого російського бізнесу, коли закликав їх фінансово підтримати війну.

Преображенський вважає, що саме позиція Путіна є головним орієнтиром для розуміння можливих термінів війни. На його переконання, попри значні втрати та внутрішні труднощі, російська влада продовжує готуватися до тривалого протистояння.

"Росія може закінчити війну в будь-який момент, якби не трималася за те, що їй вдалося захопити за цей час", - підсумував він.

Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Пропагандист Ігор Дімітрієв визнав, що війна може закінчитися тільки поразкою Кремля, адже санкції і удари по інфраструктурі виснажують економіку Росії, а підтримка Заходу унеможливлює примушення Києва до територіальних поступок. При цьому він констатує, що навіть посилення нападів не змусить Україну капітулювати.

Політичний філософ Олександр Морозов вказує, що політична система Росії тріснула, а потенціал ядерного шантажу повністю розтрачено через відсутність страху. Кремль не має ресурсів для відкриття другого фронту і відстає у розвитку дронів від України, що послаблює позиції Путіна та затруднює його воєнну стратегію.

Як раніше повідомляв Главред, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що діалог із Росією може початися після прямого телефонного дзвінка лідерів ЄС, але одночасно Кремль відкидає переговори з низкою європейських політиків.

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Про персону: Іван Преображенський Іван Преображенський – російський політолог, публіцист і журналіст. Кандидат політичних наук, експерт з питань Центральної та Східної Європи. Спеціалізується на внутрішніх політичних процесах у Росії, структурі російської влади, ролі Кремля, міжнародних відносинах. Часто в медіа виступає з аналітикою, що викриває методи управління в Росії, логіку ухвалення рішень у Кремлі та маніпуляції громадською думкою.

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