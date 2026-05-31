В РФ горить надважливий об'єкт: губернатор терміново звернувся до росіян

Анна Косик
31 травня 2026, 10:54
Після українського удару місцева влада почала погрожувати росіянам.
Паливно-енергетичний комплекс РФ під ударом / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Що повідомив Стерненко:

  • ЗСУ атакували важливий об'єкт у Кіровській області
  • Внаслідок атаки, ймовірно, порушено транзит нафти РФ

Вранці 31 травня Сили оборони уразили ЛВДС "Лазарево" у Кіровській області країни-агресорки Росії. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

За його даними, ця лінійна виробничо-диспетчерська станція забезпечує транзит західносибірської сирої нафти на російські НПЗ, а також на експорт через Балтику.

Повідомлення Стерненка про ураження в Кіровській області / фото: скріншот

Атаку на Кіровську область підтвердив і російський губернатор Олександр Соколов. Проте він не уточнив, що саме було уражено. Натомість почав залякувати росіян, які публікують фото з місця удару у соцмережах.

"В соціальних мережах, ЗМІ, інших інформаційних ресурсах заборонено розміщувати фото, відеоматеріалів, будь-якої інформації про атаки і їх наслідки", - написав він.

Коли почнуться масовані удари по Москві - думка експерта

Главред писав, що за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, удари по Москві будуть ставати частішими і масштабнішими, однак це буде відбуватись не відразу.

До Москви справа дійде в осінньо-зимовий період. Поки що українські військові будуть працювати в інших напрямках, виснажувати Росію на інших ділянках.

Нагадаємо, Главред писав, що у промисловій частині Саратова в ніч на неділю, 31 травня, спалахнула масштабна пожежа. Містяни розповідали про гучні вибухи та яскраве сяйво над районом.

Раніше, у ніч на 30 травня, Сили безпілотних систем ЗСУ провели масштабну операцію в глибині території Росії. Під удар потрапили військовий аеродром у Таганрозі, де були уражені два літаки Ту-142 та ракетний комплекс "Іскандер".

Напередодні стало відомо, що на території порту в Таганрозі в результаті атаки БПЛА сталося загоряння танкера, резервуара з паливом, адміністративної будівлі.

Про персону: Сергій Стерненко

Сергій Стерненко — український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу. З 22 січня 2026 — радник міністра оборони України Михайла Федорова з питань використання БпЛА на фронті російсько-української війни.

