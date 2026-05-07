У Москві вводять цифрову блокаду: інтернет та СМС не працюватимуть

Влада РФ готується до повної ізоляції інформаційного простору Москви 9 травня.

У Москві на 9 травня повністю вимкнуть мобільний інтернет та СМС

Коротко:

У Москві 9 травня повністю обмежать мобільний інтернет і SMS

Доступу до "білого списку" сайтів також не буде

Причина — забезпечення безпеки під час військового параду

У російській столиці 9 травня повністю обмежать роботу мобільного інтернету, SMS-повідомлень та доступ до "білого списку" сайтів. Причиною є заходи безпеки через проведення військового параду. Про це заявило Міністерство цифрового розвитку РФ.

Російська влада готується до масштабної цифрової блокади у столиці під час святкування так званого "Дня Перемоги". Примітно, що під заборону потрапить навіть так званий "білий список" сайтів, які зазвичай залишаються доступними за подібних обмежень. Окрім інтернету, мешканці та гості російської столиці не зможуть користуватися СМС-повідомленнями.

У відомстві країни-агресорки пояснили такі обмеження "необхідністю забезпечення безпеки святкових заходів". Ймовірно, такі заходи пов'язані зі страхом перед можливими атаками безпілотників та намаганням запобігти координації будь-яких дій, що можуть завадити проведенню параду на Красній площі.

Цифрова блокада буде короткочасною і стосуватиметься лише безпосередньо дня проведення параду. Напередодні заходів, 7 та 8 травня, влада РФ не планує відключати чи обмежувати мобільний інтернет у Москві.

Навіщо Путін підштовхує Київ до атаки на Москву - думка аналітиків

У Росії проігнорували пропозицію України щодо тимчасового припинення вогню в ніч з 5 на 6 травня, попри заяви про можливі "перемир’я" у контексті святкувань 9 травня. Аналітики видання Rzeczpospolitа припускають, що глава Кремля може свідомо загострювати ситуацію напередодні цієї дати.

Автори матеріалу не виключають свідомої провокації з боку Кремля напередодні 9 травня з метою створення приводу для подальшої ескалації війни. Також у публікації йдеться, що російська влада може використати можливі удари по території РФ під час святкових заходів як політичний інструмент для посилення внутрішніх репресій, мобілізації та звинувачень на адресу України.

Як повідомляв Главред, у Москві цього року парад до 9 травня вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну пройде без участі військової техніки. На Красній площі буде представлена лише пішохідна частина параду. Також із програми заходу виключили суворовців, нахімовців і кадетів.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що відмова від демонстрації техніки на Красній площі пов’язана з тим, що рік не є ювілейним, а також із посиленням загроз, які Росія пов’язує з українськими ударами.

Прем’єр-міністр Роберт Фіцо заявив 4 травня, що не братиме участі у військовому параді в Москва 9 травня. За словами Фіцо, він планує лише покласти квіти до пам’ятника Невідомому солдату та провести коротку зустріч із президентом РФ, але не відвідувати парад.

Крім цього, у щонайменше 15 регіонах Росія повністю скасували військові паради до 9 травня. Серед регіонів, де не проводитимуть святкові заходи, — Бєлгородська, Курська, Ростовська, Ленінградська області, Краснодарський край та інші. В тимчасово окупованому Криму також скасували парад і масові заходи з міркувань безпеки.

Про джерело: Міністерство цифрового розвитку, зв’язку та масових комунікацій РФ Міністерство цифрового розвитку, зв’язку та масових комунікацій РФ — федеральний орган виконавчої влади Російської Федерації, відповідальний за державну політику у сфері цифрових технологій, телекомунікацій, поштового зв’язку та розвитку інтернет-інфраструктури. Відомство було створене у 2018 році шляхом реорганізації Міністерства зв’язку і масових комунікацій РФ. Його завдання включають розвиток цифрової економіки, регулювання інтернет-середовища, впровадження електронних державних послуг та контроль за інформаційними технологіями.

