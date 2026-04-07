У РФ назріває соціальний вибух: прогноз масових заворушень проти Путіна

Головне із заяв Мілова:
- Умова бунту – загальне ослаблення режиму та втрата владою свого авторитету
- Процес у РФ уже запущено, незадоволені звинувачують диктатора Путіна
Економіст, політик, ексзаступник міністра енергетики РФ Володимир Мілов прокоментував питання про те, чи може накопичене невдоволення в РФ вилитися в якісь соціальні заворушення, "голодні бунти" або протести.
"Так. Але це складно прогнозувати, тому що всі механізми для цього знищені. Влада дуже чітко відстежує комунікацію людей між собою і намагається це припинити", — підкреслив він в інтерв'ю Главреду.
За словами експерта, кремлівський режим швидко "виявляє" таких ініціаторів, після чого їх намагаються переманити на бік влади, залякати або просто купити.
"Проте це неминуче станеться. В історії ми не раз бачили, як це відбувалося. Умова для цього – загальне ослаблення режиму і втрата владою свого авторитету, коли люди перестануть боятися сказати вголос, що Путін – козел", – переконаний він.
Співрозмовник зазначає, що такий процес у РФ уже запущений і незадоволені звинувачують диктатора Володимира Путіна, а також побудовану ним систему.
"Але я б тут закликав бути обережними в оцінках, оскільки це лише початок, перші "проліски". Однак розвиватися цей процес буде так: люди ставатимуть сміливішими і все частіше називатимуть ім’я Путіна; якщо влада ослабне і не зможе придушити все це в зародку, процес набуде масового характеру. Швидкого процесу не буде, з Росією завжди складно: вона дуже інертна, як велике іржаве колесо, яке важко провертати, але напрямок цього процесу однозначний. Так що все закінчиться саме так", – додав Мілов.
Як повідомляв Главред, раніше постало питання про можливість перевороту в РФ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росію чекає переворот. Стратегія Заходу, спрямована на переговори з Путіним, насправді неефективна, потрібно працювати над переворотом всередині РФ.
Про персону: Володимир Мілов
Володимир Станіславович Мілов (18 червня 1972 року, Кемерово, Росія) – російський опозиційний політик, економіст та експерт у галузі енергетики. Закінчив електромеханічний факультет Московського державного гірничого університету. 1997-2002 рр. – працював в уряді РФ. Травень-жовтень 2002 р. – заступник міністра енергетики РФ. З 2008 по 2010 рік – член політради руху "Солідарність". У 2010-2015 рр. очолював партію "Демократичний вибір". У 2021 році виїхав з Росії. Після початку повномасштабної війни РФ проти України в лютому 2022 року засудив дії режиму Путіна і був внесений до списку "іноземних агентів" у Росії. З вересня 2022 року обіймає посаду віцепрезидента з міжнародної адвокації у фонді Free Russia Foundation (Вашингтон), де займається аналізом російських санкцій та демократичних реформ.
