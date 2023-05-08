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Путін хоче створити образ "сміливця": у Мережі розповіли, хто прийматиме парад на 9 травня у Москві

Анна Ярославська
8 травня 2023, 09:44 оновлено 8 травня, 09:50
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Президент країни-агресора Росії Володимир Путін вважає, що поява президента-героя під час параду на честь дня перемоги – це найкраще рішення.
Володимир Путіна на параді 9 травня 2022
Володимир Путіна на параді 9 травня 2022 / скріншот

Російські окупанти планують провести парад в Москві 9 травня 2023. Кремлівський диктатор Володимир Путін хоче використати захід в іміджевих інтересах, проте замість себе він планує відправити двійника. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ.

"Президент Росії Володимир Путін вважає, що поява президента-героя під час параду на честь дня перемоги - це найкраще рішення. Звичайно, сам Путін брати участь в настільки ризикованій з багатьох причин ситуації не має наміру, планується вихід двійника. Глава держави вважає, що провокація з "ударом" безпілотного літального апарату по його квартирі в Кремлі, вдалася на славу, і вихід до народу сміливця-президента, практично одразу після теракту-замаху на нього особисто, лише зміцнить його образ як відчайдушного героя, який зухвало дивиться в очі небезпеки", - йдеться у повідомленні.

За даними каналу, Путін побоюється, що дублер може сказати щось зайве на параді, тому текст виступу президент РФ пише особисто, а "дублер суворо попереджений щодо неприпустимості імпровізацій".

відео дня

За даними каналу, в Кремлі планують пустити слух, що Путін нібито перебував на вихідних у своїй резиденції в Сочі, тобто "практично в зоні прильоту українських безпілотників".

Однак насправді російський диктатор практично не з'являється в резиденції в Сочі після "удару" по Кримському мосту.

"Сам Путін дійсно на вихідних займався тим, що писав промову для свого дублера, яку той повинен вимовити слово в слово під час параду, але робив це президент в бункерному приміщенні в іншій своїй резиденції, що знаходиться в куди більшій безпеці на відміну від сочинської. На вихідних Путін знову почувався не кращим чином та перебував під постійним контролем лікарів", - повідомили на каналі.

"Бавовна" в центрі Москви 3 травня

У середу, 3 травня, в Москві пролунали вибухи прямо в районі Кремля. Це сталося близько третьої години ночі. Дрон атакував купол Сенатського палацу. У Кремлі інцидент назвали "спланованою терористичною акцією" та "замахом на президента Росії".

Путінський прессекретар Дмитро Пєсков сказав, що скасовувати через інцидент парад на Червоній площі 9 травня поки не планується.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не здійснювала жодних "атак" на Кремль і на російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, наша держава використовує зброю для захисту своєї території.

В Інституті вивчення війни вважають, що Росія могла самостійно влаштувати удар БПЛА по Кремлю 3 травня, намагаючись донести важливість ведення війни проти України до російської внутрішньої аудиторії, а також щоб створити умови для більш широкої соціальної мобілізації.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що атака на Кремль вказує на те, що Москва готує теракт.

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