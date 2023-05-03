Парад на 9 травня буде: в Кремлі Пєсков зробив хорошу міну при поганій грі після атаки дронів

Путінський глашатай Дмитро Пєсков спробував переконати громадськість, що його бос-диктатор працює у стандартному режимі і не буде змінювати свій графік.

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Дмитро Пєсков і атака на Кремль / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Нічна атака безпілотників по Кремлю у самому серці Москви - столиці країни-агресора, Росії - викликала в російському керівництві достатньою мірою нервову реакцію. У прес-службі російського диктатора Путіна інцидент намагалися коментувати інцидент вельми скупо - не ставши, наприклад, називати тип дронів.

Кремлівське комюніке рясніє загальними фразами типу - військовими і співробітниками спецслужб були зроблені "своєчасні дії із застосуванням систем радіолокаційної боротьби" і вивели апарати з ладу. Нібито в результаті інциденту ніхто не постраждав, а будівлі Кремля не було завдано шкоди.

Далі, почалося чергове роздування пропагандистського шабашу. Мовляв, Москва розцінює атаку як "сплановану терористичну акцію і замах" на російського диктатора Путіна. І він нібито анітрохи не постраждав.

відео дня

"Російська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів там і тоді, де і коли вважатиме за потрібне", — швидко перейшли до погроз у Кремлі.

Також повідомляється, що, мовляв, Путін працює в колишньому режимі і не буде змінювати свій графік.

Пізніше путінський прессекретар Дмитро Пєсков сказав, що скасовувати через інцидент парад на Красній площі 9 травня поки не планується.

Буквально за кілька десятків хвилин до того, як в Кремлі визнали атаку дронами, московський градоначальник Сергій Собянін оголосив про те, що в Москві введена заборона на запуск дронів.

Дивіться відео з нічною атакою дронів по Кремлю:

Атака дронами по Кремлю

Повідомляється, що в Москві приблизно о 03.00 в середу, 3 травня, пролунали потужні вибухи прямо в районі Кремля. Після них небо над центром міста заволокло димом. А підсвічування самого Кремля і набережної Москва-ріки була вимкнена.

Трохи пізніше кілька відео інциденту були опубліковані в мережі.

Факт атаки в Кремлі визнали тільки в другій половині дня 3 травня.

За даними диктаторського прессекретаря Дмитра Пєскова, Путіна не було в Кремлі в момент "атаки".

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