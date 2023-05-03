"Ми не атакуємо ні Путіна, ні Москву": Зеленський прокоментував "атаку" на Кремль

Зеленський підкреслив, що Україна захищає свою територію, свої села і міста.

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Атака на Кремль, Володимир Зеленський / скріншот, Офіс президента, колаж Главред

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не здійснювала ніяких "атак" на Кремль і на російського диктатора Володимира Путіна.

Як заявив Зеленський на пресконференції, держава використовує зброю для захисту своєї території.

Зеленського попросили прокоментувати звинувачення України в нібито атаці на Кремль.

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"Я можу повторити цей меседж, думаю, це буде зрозуміло всім: ми не атакуємо ні Путіна, ні Москву", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що Україна захищає свою територію, свої села і міста. При цьому нашій державі не вистачає зброї навіть для цих потреб.

"Нам зброї не вистачає навіть для цього. Тому ми не використовуємо її де-небудь. У нас дефіцит, ми не можемо використовувати що-небудь, де б то не було. Тому ми не атакували Путіна, залишимо це трибуналу", - додав президент.

Зеленського також запитали, чому Росія може звинувачувати Україну в нібито спробі замаху на Путіна.

"Все дуже просто. У Росії немає перемог. Він (Путін - ред.) не може більше мотивувати свою державу, у нього немає перемог на полі бою. Друга армія світу програла, вони не можуть окупувати нас. Тепер йому потрібно хоч якось мотивувати цих людей, щоб вони йшли вперед, крім "вагнерівців", яких розстрілюють, якщо вони не йдуть вперед і повертаються назад", - сказав він.

Так, Зеленський зазначив, що Путін більше не здатний "продавати" перемоги своєму суспільству інформаційно, адже у нього більше немає перемог.

"Вони програли цю війну, програли історично. Тепер йому треба робити щось різке. То замахи, то дрони, то якісь гуси, які їх бомбили. Вони будуть придумувати ті чи інші кроки. А все вирішується простіше - не треба нікого залякувати, вийдіть з нашої території, яку визнають всі", - додав український лідер.

Удар безпілотника по Кремлю

У Кремлі 3 травня зробили заяву, в якій звинуватили Україну в нібито "спробі завдати удару" по резиденції глави країни-агресора Росії Володимира Путіна.

"Сьогодні вночі київським режимом була здійснена спроба нанесення удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента, повідомив Кремль. Два безпілотні літальні апарати були націлені на Кремль", - вказали в повідомленні.

Російські пропагандисти написали, що Путін не постраждав.

У мережі опублікували відео, як невідомий безпілотник завдає удару по даху Кремля, після чого відбувається загоряння.

Кремлівський рупор Дмитро Пєсков повідомив, що Путіна під час атаки не було – він працював у своїй резиденції в Ново-Огарьово.

На Банковій немає жодної інформації про нічні атаки безпілотників на Кремль. Україна спрямовує всі свої сили і засоби на звільнення своїх територій, а не на напад на чужі об'єкти. Про це заявив прес-секретар президента Сергій Нікіфоров.

Дивіться відео про те, як безпілотник атакував Кремль.

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