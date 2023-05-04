Росія могла інсценувати атаку на Кремль - ISW

У російських окупантів було кілька причин для цього, вважають аналітики.

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БПЛА впав на Кремль / Колаж Главред, фото: скріншот з відео

Росія могла самостійно організувати удар БПЛА по Кремлю 3 травня, намагаючись донести важливість ведення війни проти України до російської внутрішньої аудиторії, а також щоб створити умови для більш широкої соціальної мобілізації.

Аналітик Інституту вивчення війниISW відзначають, що кілька ознак вказують на те, що удари були проведені внутрішніми силами, і цілеспрямовано організовані.

"Негайна, послідовна і скоординована реакція Кремля на інцидент свідчить про те, що напад був внутрішньо підготовлений таким чином, що його передбачувані політичні наслідки переважували здивування", - йдеться в матеріалі.

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Цирк перед 9 травня

Аналітики також зазначають, що Кремлю не вдалося своєчасно та послідовно дати інформаційну відповідь на інші військові Приниження, включаючи втрату захоплених раніше Балаклії та Херсона у вересні та листопаді 2022 року.

"Швидкий і послідовний виклад офіційної російської версії ударів передбачає, що Росія інсценувала цей інцидент в безпосередній близькості до святкування Дня Перемоги 9 травня, щоб представити війну своїй внутрішній аудиторії як щось екзистенційне", - йдеться в матеріалі.

Скасування параду та нова мобілізація

Крім того, Кремль може використати таку "атаку", щоб виправдати або скасування, або подальше обмеження святкування 9 травня, що, ймовірно, посилить інформаційну роботу, що зображає війну проти України як пряму загрозу дотриманню Росією "шанованих історичних подій".

У ISW раніше оцінювали, що РФ використовує низку заходів, щоб представити свою загарбницьку війну проти України як екзистенційну для російської аудиторії та підготуватися до ширшої соціальної мобілізації.

Удар безпілотника по Кремлю

У Кремлі 3 травня зробили заяву, в якій звинуватили Україну в нібито "спробі завдати удару" по резиденції глави країни-агресора Росії Володимира Путіна.

"Сьогодні вночі київським режимом була здійснена спроба нанесення удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента. Два безпілотні літальні апарати були націлені на Кремль", - вказали в повідомленні.

У мережі опублікували відео, як невідомий безпілотник завдає удару по даху Кремля, після чого відбувається загоряння. Кремлівський рупор Дмитро Пєсков повідомив, що Путіна під час атаки не було – він працював у своїй резиденції в Ново-Огарьово.

Прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров заявив, що на Банковій немає жодної інформації про нічні атаки безпілотників на Кремль. Україна спрямовує всі свої сили і засоби на звільнення своїх територій, а не на напад на чужі об'єкти. Також він додав, що удар по Кремлю, на відміну від терористичних атак агресора Росії на українські міста, не можна назвати терактом.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що атака на Кремль вказує на те, що Москва готує теракт. За його словами, Україні немає ніякого сенсу атакувати Кремль. Також він додав, що клан Путіна втратив силовий контроль над країною і інцидент може сигналізувати, в тому числі, і про підпільну роботу місцевих сил опору.

Дивіться відео - радник Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на звинувачення Москви на адресу Києва через нічні удари дронів по Кремлю:

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