УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Росія могла інсценувати атаку на Кремль - ISW

Сергій Кущ
4 травня 2023, 08:11 оновлено 4 травня, 08:48
153
У російських окупантів було кілька причин для цього, вважають аналітики.
БПЛА впав на Кремль
БПЛА впав на Кремль / Колаж Главред, фото: скріншот з відео

Росія могла самостійно організувати удар БПЛА по Кремлю 3 травня, намагаючись донести важливість ведення війни проти України до російської внутрішньої аудиторії, а також щоб створити умови для більш широкої соціальної мобілізації.

Аналітик Інституту вивчення війниISW відзначають, що кілька ознак вказують на те, що удари були проведені внутрішніми силами, і цілеспрямовано організовані.

"Негайна, послідовна і скоординована реакція Кремля на інцидент свідчить про те, що напад був внутрішньо підготовлений таким чином, що його передбачувані політичні наслідки переважували здивування", - йдеться в матеріалі.

відео дня

Цирк перед 9 травня

Аналітики також зазначають, що Кремлю не вдалося своєчасно та послідовно дати інформаційну відповідь на інші військові Приниження, включаючи втрату захоплених раніше Балаклії та Херсона у вересні та листопаді 2022 року.

"Швидкий і послідовний виклад офіційної російської версії ударів передбачає, що Росія інсценувала цей інцидент в безпосередній близькості до святкування Дня Перемоги 9 травня, щоб представити війну своїй внутрішній аудиторії як щось екзистенційне", - йдеться в матеріалі.

Скасування параду та нова мобілізація

Крім того, Кремль може використати таку "атаку", щоб виправдати або скасування, або подальше обмеження святкування 9 травня, що, ймовірно, посилить інформаційну роботу, що зображає війну проти України як пряму загрозу дотриманню Росією "шанованих історичних подій".

У ISW раніше оцінювали, що РФ використовує низку заходів, щоб представити свою загарбницьку війну проти України як екзистенційну для російської аудиторії та підготуватися до ширшої соціальної мобілізації.

Удар безпілотника по Кремлю

У Кремлі 3 травня зробили заяву, в якій звинуватили Україну в нібито "спробі завдати удару" по резиденції глави країни-агресора Росії Володимира Путіна.

"Сьогодні вночі київським режимом була здійснена спроба нанесення удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента. Два безпілотні літальні апарати були націлені на Кремль", - вказали в повідомленні.

У мережі опублікували відео, як невідомий безпілотник завдає удару по даху Кремля, після чого відбувається загоряння. Кремлівський рупор Дмитро Пєсков повідомив, що Путіна під час атаки не було – він працював у своїй резиденції в Ново-Огарьово.

Прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров заявив, що на Банковій немає жодної інформації про нічні атаки безпілотників на Кремль. Україна спрямовує всі свої сили і засоби на звільнення своїх територій, а не на напад на чужі об'єкти. Також він додав, що удар по Кремлю, на відміну від терористичних атак агресора Росії на українські міста, не можна назвати терактом.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що атака на Кремль вказує на те, що Москва готує теракт. За його словами, Україні немає ніякого сенсу атакувати Кремль. Також він додав, що клан Путіна втратив силовий контроль над країною і інцидент може сигналізувати, в тому числі, і про підпільну роботу місцевих сил опору.

Дивіться відео - радник Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на звинувачення Москви на адресу Києва через нічні удари дронів по Кремлю:

Вам може бути цікаво:

війна в Україні Кремль
Реклама

Головне за день

Удар по Кремлю був російською провокацією, щоб скасувати парад та вдарити по Києву – Світан

Удар по Кремлю був російською провокацією, щоб скасувати парад та вдарити по Києву – Світан

09:00 Ексклюзиви
Окупанти розмістили на четвертому блоці Запорізької АЕС військову техніку та вибухівку - МАГАТЕ

Окупанти розмістили на четвертому блоці Запорізької АЕС військову техніку та вибухівку - МАГАТЕ

08:55 Україна
Росія могла інсценувати атаку на Кремль - ISW

Росія могла інсценувати атаку на Кремль - ISW

08:11 Світ
Всі головні новини

Останні новини

09:00

Удар по Кремлю був російською провокацією, щоб скасувати парад та вдарити по Києву – СвітанЕксклюзив

08:55

Окупанти розмістили на четвертому блоці Запорізької АЕС військову техніку та вибухівку - МАГАТЕ

08:12

Гороскоп на сьогодні 4 травня 2023: Водоліям загрожує самотність, а Ракам потрібно бути обережнішеВідео

08:11

Росія могла інсценувати атаку на Кремль - ISWВідео

08:02

Зеленський вирушив до Нідерландів і виступить у Гаазі з промовою - NOS

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

07:42

На Кубані через влучання безпілотника вночі горів нафтозаводВідео

07:32

Долар "забуксував": українцям озвучили приємний прогноз до кінця тижняВідео

06:51

Вночі РФ атакувала дронами Київ, Одесу та інші міста, лунали вибухи: що відомо

06:20

Хороші росіяни перемішалися з поганимиПогляд

Реклама
05:10

Жінка відмовилася називати свою дитину на честь колишнього, той тепер в сказі

04:40

У Росії скасували всі паради, Кремль почав грати у поразку - політологВідео

03:31

Чим поливати будь-які рослини для пишного цвітіння: допоможе дешевий засіб з аптечки

03:20

Навіть яйця довше варити: рецепт кращих чебуреків за 7 хвилин всього з 3 інгредієнтівВідео

02:35

"Точки вже окреслені": експерт розповів, чи вистачить у росіян потенціалу для розширення лінії фронтуВідео

02:02

Від пледів до декору: як з користю використовувати старі непотрібні футболки

01:35

Експерт спрогнозував, чи можлива довга облога Криму українською армієюВідео

00:51

Всього 1 дія принесе успіх кожному 4 травня: прикмети і що не можна робитиВідео

00:22

Наділені потужною енергетикою і сталевим характером: жінки з цими іменами долають всі труднощі

00:15

"Обідаємо, як королі": жінка годує своїх дітей кульбабами та кропивою

03 травня, середа
23:46

Чому 5 травня нещасний день: прикмети і що не можна робитиВідео

Реклама
23:15

Квартира Путіна і не тільки: стало відомо, що знаходиться в кремлівській будівлі, де був вибухВідео

23:12

"Перестрибують трупи, щоб просунутися": офіцер ЗСУ розповів про шалені втрати РФ під БахмутомВідео

23:05

"Прийди до тями, Філя": Кіркоров спотворив свої брови і шокував росіянВідео

22:30

Проблеми у відносинах і на роботі: у 4 знаків зодіаку в травні почнеться чорна смугаВідео

22:09

Жертви моментально зросли: Зеленський зробив заяву про обстріл ХерсонаВідео

22:07

Завдання для найрозумніших: лише люди з високим IQ знайдуть помилку на зображенні лікарняної палати

22:06

Ракети Hydra-70, гаубиці та інше: США оголосили новий пакет допомоги УкраїніВідео

21:53

"Найближчими днями чи навіть сьогодні": РФ може атакувати Офіс президента України - СнєгирьовВідео

20:56

Терорист Гіркін вибухнув істерикою через удар по Кремлю і закликав Путіна "знищити Україну"Відео

20:47

Медведєв пригрозив Зеленському вбивством: в ОП вказали на його "балабольство"Відео

20:19

В Україну мчить різке похолодання: синоптик назвала, скільки триватиме холодинаВідео

20:08

"Померлий тато кликав її до себе": в Умані чоловік впізнав загиблу дружину по халату, а сина - по кофтиніВідео

19:50

Як часто треба поливати помідори: золоте правило здивує багатим урожаєм

19:10

"Ми не атакуємо ні Путіна, ні Москву": Зеленський прокоментував "атаку" на КремльВідео

19:05

Атака на Кремль: під час вибуху на даху резиденції Путіна помітили двох "карлсонів"Відео

18:47

Після розголошення про візит Зеленського в Німеччину може назрівати скандал - The Guardian

18:44

Серйозно, 2 ракети з ядерною бойовою частиною привезли на аеродром для удару по Україні?Погляд

18:42

Творець штучного інтелекту шкодує про свою розробку: нею може скористатись Путін

18:06

У Росії ЗМІ заявили, що по Києву готуються завдати ядерного ударуВідео

17:29

Мали виїхати 116 людей: окупанти обстріляли пасажирський потяг у Херсоні

Реклама
17:20

Злякалися удару ЗСУ: окупанти перегнали більшість кораблів з Криму до РФ - ГУРВідео

17:17

4 знака зодіаку огорне успіхом у травні: кому серйозно пощаститьВідео

16:59

В Україні будуть вилучати символи "радянщини": ВРУ ухвалила закон "АнтиПушкін"

16:55

"Уже все почалося": наляканий Пригожин в істериці заявив, що ЗСУ пішли в наступВідео

16:48

Алла Пугачова раптово повернулася до МосквиВідео

16:32

Парад на 9 травня буде: в Кремлі Пєсков зробив хорошу міну при поганій грі після атаки дронівВідео

16:18

Вибух над Кремлем сколихне всю РосіюПогляд

15:53

Невідомий безпілотник вдарив по Кремлю: у Зеленського заявили, що нічого не знають

15:50

Скоро будуть наступальні дії, а після них і літаки - ЗеленськийВідео

15:29

Близьких родичів загиблих на війні демобілізують: ВРУ схвалила рішення

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Мода та краса
Мода 2023Жіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волоссяГарний манікюр
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода весна
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Життя
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості страви
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти