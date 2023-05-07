Палив верблюдів разом із Шойгу: ексдепутатка РФ розповіла, як Путін брав участь у шаманському обряді

Максакова розповіла, що господар Кремля дуже боїться якутського шамана Олександра Габишева, який ішов пішки до Москви, аби "вигнати демонів Путіна".

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Путін і Шойгу проводили шаманські обряди на "Горбатій горі" / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін дуже вірить в ефективність шаманських обрядів. Одного із шаманів він навіть боїться, а тому запроторив його до психлікарні. Про це заявила ексдепутатка російської Держдуми, яка вже 7 років живе в Україні, оперна співачка Марія Максакова.

Як розповіла Максакова у програмі "Аргумент", господар Кремля найбільше боїться якутського шамана Олександра Габишева, який ішов пішки до Москви, аби "вигнати демонів Путіна до пекла".

"Йшов Габишев доволі довго, у нього було багато однодумців. Він сказав, що у будь-якому випадку дійде. Але до нього застосували методи каральної психіатрії, його закрили, йому не дають наблизитися до Кремля", - розповіла ексдепутатка РФ.

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За її словами, Путін тяжіє до магічного мислення, а тому диктатору дуже страшно, коли він зіштовхується з усім надприродним. До того ж, глава Кремля часто бере участь у різноманітних шаманських обрядах.

"Судячи з численних повідомлень, вони проводили шаманські обряди на "Горбатій горі" з Шойгу в однакових костюмчиках. Там, кажуть, навіть спалили кілька верблюдів, щоб Путін не втратив залишки свого здоров'я. Я припускаю, що набагато більше у цьому допомогли, на жаль, ізраїльські фахівці, лікарі, які підтримують деяку подобу життя у його старезному тільці", - зазначила Максакова.

Що відомо про хвороби Путіна

Нещодавно начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак і незабаром може померти. Керівник української розвідки вважає, що російський диктатор помре уже після перемоги України, бо війна має припинитися до його смерті.

Як зазначив російський політолог і оглядач Валерій Соловей, стан глави Кремля з кожним днем погіршується. За його словами, у російського диктатора діагностовано рак підшлункової залози та рак простати. Путіна регулярно обколюють усілякими важкими стероїдами та інноваційними знеболювальними ін'єкціями, щоб зупинити поширення раку. Окрім того, у російського диктатора діагностовано хворобу Паркінсона.

Окрім того, кандидат психологічних наук Олена Рихальська вважає, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії. Психотерапевт вважає, що від глави Кремля позбудеться його ж оточення.

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