"Вже всі про це говорять": Буданов розповів про серйозну хворобу Путіна

Керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов розповів про серйозне захворювання диктатора Володимира Путіна, який влаштував криваву війну в Україні.
В інтерв'ю Yahoo News Буданов заявив, що російський диктатор може бути серйозно хворий.
За словами глави ГУР, "ймовірно, у глави Кремля рак".
При цьому Буданов нагадав, що ще два роки тому заявляв про проблеми зі здоров'ям у Путіна.
"Ще в 2021 році була заява, здається, моя, що Путін дуже хворий на рак. З тих пір минуло два роки, і тепер усі починають говорити, що з ним щось не так. Час покаже, хто мав рацію", - заявив Буданов.
Хвороба Путіна
Раніше повідомлялося, що рухи президента РФ Володимира Путіна і положення частин його тіла свідчать про захворювання, які ретельно приховуються.
При цьому його ноги буквально ходять ходором, а руки Путін намагається зафіксувати.
Зазначається, що за даними журналістів, у президента Росії Володимира Путіна не рухається права рука.
У свою чергу відомий лікар Євген Комаровський каже, що не варто наїдяться на те, що найближчим часом президент РФ Володимир Путін помре.
Він звернув увагу на те, що у господаря Кремля поки не видно критичних проявів хвороби.
Дивіться відео про те, що відбувається зі здоров'ям диктатора Путіна.
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