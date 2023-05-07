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"Вже всі про це говорять": Буданов розповів про серйозну хворобу Путіна

Марія Тупік
7 травня 2023, 13:12 оновлено 7 травня, 13:58
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Кирило Буданов зазначив, що ще два роки тому заявляв про проблеми зі здоров'ям у Путіна.
Буданов, Путін
Буданов, Путін / Колаж Главрел, фото УНІАН, скріншот YouTube

Керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов розповів про серйозне захворювання диктатора Володимира Путіна, який влаштував криваву війну в Україні.

В інтерв'ю Yahoo News Буданов заявив, що російський диктатор може бути серйозно хворий.

За словами глави ГУР, "ймовірно, у глави Кремля рак".

відео дня

При цьому Буданов нагадав, що ще два роки тому заявляв про проблеми зі здоров'ям у Путіна.

"Ще в 2021 році була заява, здається, моя, що Путін дуже хворий на рак. З тих пір минуло два роки, і тепер усі починають говорити, що з ним щось не так. Час покаже, хто мав рацію", - заявив Буданов.

Хвороба Путіна

Раніше повідомлялося, що рухи президента РФ Володимира Путіна і положення частин його тіла свідчать про захворювання, які ретельно приховуються.

При цьому його ноги буквально ходять ходором, а руки Путін намагається зафіксувати.

Зазначається, що за даними журналістів, у президента Росії Володимира Путіна не рухається права рука.

У свою чергу відомий лікар Євген Комаровський каже, що не варто наїдяться на те, що найближчим часом президент РФ Володимир Путін помре.

Він звернув увагу на те, що у господаря Кремля поки не видно критичних проявів хвороби.

Дивіться відео про те, що відбувається зі здоров'ям диктатора Путіна.

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