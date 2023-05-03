Невідомий безпілотник вдарив по Кремлю: у Зеленського заявили, що нічого не знають

Україна працює над звільненням своїх земель, а не над атаками чужих об'єктів, і президент Зеленський вже про це говорив, сказав Сергій Никифоров.

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У Зеленського не не вважають терактом удар безпілотника по Кремлю / Колаж скріншот соцмережі, Instagram В. Зеленського

На Банковій немає жодної інформації про нічні атаки безпілотників на Кремль. Україна спрямовує всі свої сили і засоби на звільнення своїх територій, а не на напад на чужі об'єкти. Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров.

Як повідомляє Українська правда, він сказав про те, що Офіс президента не має відомостей про будь-які нічні атаки на Кремль. Україна працює над звільненням своїх територій, а не нападом на чужі об'єкти.

"У нас немає інформації про так звані нічні атаки на Кремль. Але, як неодноразово заявляв президент Зеленський, всі наявні сили і засоби Україна спрямовує на звільнення власних територій, а не на атаку чужих", - уточнив Никифоров.

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Також він додав, що удар по Кремлю, на відміну від терористичних атак агресора Росії на українські міста, не можна назвати терактом.

"Окремо дивують формулювання держави-терориста. Теракт - це зруйновані під'їздами будинки у Дніпрі та Умані, або ракета в чергу на вокзалі у Краматорську і багато інших трагедій. А те, що сталося у Москві, очевидно - нагнітання ситуації перед 9 травня. очікуваний прийом від наших супротивників", - підкреслив Сергій Никифоров.

"Дрони можна купити в будь-якому військторзі"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter-акаунті написав, що атака на Кремль вказує на те, що Москва готує теракт. За його словами, Україні немає жодного сенсу атакувати Кремль.

"Що стосується дронів над Кремлем. Все передбачувано... Росія очевидно готує масштабний терористичний акт. Тому спочатку затримує в Криму велику групу в якості диверсантів. А потім демонструє " дрони над Кремлем". По / перше, Україна веде виключно оборонну війну і не атакує об'єкти на території Російської Федерації. Навіщо? Це не вирішує жодне військове завдання. Але дає підстави Росії виправдати свої атаки по цивільних...",- зазначив чиновник.

Також він додав, що клан Путіна втратив силовий контроль над країною і інцидент може сигналізувати, в тому числі, і про підпільну роботу місцевих сил опору.

"По-друге, ми з цікавістю спостерігаємо за зростанням казусів і ексцесів, що відбуваються в різних куточках Росії. Поява невідомих безпілотних апаратів на енергетичних об'єктах або території Кремля можуть свідчити виключно про підпільну роботу місцевих сил опору. Як відомо, дрони можна купити в будь-якому военноторге... Тому що втрата силового контролю над країною з боку клану Путіна очевидна. Але з іншого боку, Росія постійно говорила про свій тотальний контроль над повітрям. Одним словом, щось в Росії відбувається, але точно без дронів України над Кремлем...", - підкреслив Михайло Подоляк.

Удар безпілотника по Кремлю

У Кремлі 3 травня зробили заяву, в якій звинуватили Україну у нібито "спробі завдати удару" по резиденції глави країни-агресора Росії Володимира Путіна.

"Сьогодні вночі київським режимом була здійснена спроба нанесення удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента, повідомив Кремль. Два безпілотні літальні апарати були націлені на Кремль", - вказали в повідомленні.

Російські пропагандисти написали, що Путін не постраждав.

У Мережі опублікували відео, як невідомий безпілотник завдає удару по даху Кремля, після чого відбувається загоряння.

Кремлівський рупор Дмитро Пєсков повідомив, що Путіна під час атаки не було – він працював у своїй резиденції у Ново-Огарьово.

Також у Кремлі додали, що, мовляв, "російська сторона залишає за собою право вжити заходів у відповідь там і тоді, де і коли вважатиме за потрібне" і назвали ситуацію нібито "спланованою терористичною акцією" і "замахом на президента Росії".

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