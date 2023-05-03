УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Невідомий безпілотник вдарив по Кремлю: у Зеленського заявили, що нічого не знають

Андрій Ганчук
3 травня 2023, 15:53 оновлено 3 травня, 16:27
419
Україна працює над звільненням своїх земель, а не над атаками чужих об'єктів, і президент Зеленський вже про це говорив, сказав Сергій Никифоров.
Зеленський, Кремль
У Зеленського не не вважають терактом удар безпілотника по Кремлю / Колаж скріншот соцмережі, Instagram В. Зеленського

На Банковій немає жодної інформації про нічні атаки безпілотників на Кремль. Україна спрямовує всі свої сили і засоби на звільнення своїх територій, а не на напад на чужі об'єкти. Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров.

Як повідомляє Українська правда, він сказав про те, що Офіс президента не має відомостей про будь-які нічні атаки на Кремль. Україна працює над звільненням своїх територій, а не нападом на чужі об'єкти.

"У нас немає інформації про так звані нічні атаки на Кремль. Але, як неодноразово заявляв президент Зеленський, всі наявні сили і засоби Україна спрямовує на звільнення власних територій, а не на атаку чужих", - уточнив Никифоров.

відео дня

Також він додав, що удар по Кремлю, на відміну від терористичних атак агресора Росії на українські міста, не можна назвати терактом.

"Окремо дивують формулювання держави-терориста. Теракт - це зруйновані під'їздами будинки у Дніпрі та Умані, або ракета в чергу на вокзалі у Краматорську і багато інших трагедій. А те, що сталося у Москві, очевидно - нагнітання ситуації перед 9 травня. очікуваний прийом від наших супротивників", - підкреслив Сергій Никифоров.

"Дрони можна купити в будь-якому військторзі"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter-акаунті написав, що атака на Кремль вказує на те, що Москва готує теракт. За його словами, Україні немає жодного сенсу атакувати Кремль.

"Що стосується дронів над Кремлем. Все передбачувано... Росія очевидно готує масштабний терористичний акт. Тому спочатку затримує в Криму велику групу в якості диверсантів. А потім демонструє " дрони над Кремлем". По / перше, Україна веде виключно оборонну війну і не атакує об'єкти на території Російської Федерації. Навіщо? Це не вирішує жодне військове завдання. Але дає підстави Росії виправдати свої атаки по цивільних...",- зазначив чиновник.

Також він додав, що клан Путіна втратив силовий контроль над країною і інцидент може сигналізувати, в тому числі, і про підпільну роботу місцевих сил опору.

"По-друге, ми з цікавістю спостерігаємо за зростанням казусів і ексцесів, що відбуваються в різних куточках Росії. Поява невідомих безпілотних апаратів на енергетичних об'єктах або території Кремля можуть свідчити виключно про підпільну роботу місцевих сил опору. Як відомо, дрони можна купити в будь-якому военноторге... Тому що втрата силового контролю над країною з боку клану Путіна очевидна. Але з іншого боку, Росія постійно говорила про свій тотальний контроль над повітрям. Одним словом, щось в Росії відбувається, але точно без дронів України над Кремлем...", - підкреслив Михайло Подоляк.

Удар безпілотника по Кремлю

У Кремлі 3 травня зробили заяву, в якій звинуватили Україну у нібито "спробі завдати удару" по резиденції глави країни-агресора Росії Володимира Путіна.

"Сьогодні вночі київським режимом була здійснена спроба нанесення удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента, повідомив Кремль. Два безпілотні літальні апарати були націлені на Кремль", - вказали в повідомленні.

Російські пропагандисти написали, що Путін не постраждав.

У Мережі опублікували відео, як невідомий безпілотник завдає удару по даху Кремля, після чого відбувається загоряння.

Кремлівський рупор Дмитро Пєсков повідомив, що Путіна під час атаки не було – він працював у своїй резиденції у Ново-Огарьово.

Також у Кремлі додали, що, мовляв, "російська сторона залишає за собою право вжити заходів у відповідь там і тоді, де і коли вважатиме за потрібне" і назвали ситуацію нібито "спланованою терористичною акцією" і "замахом на президента Росії".

Інші новини:

Кремль Офіс президента війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Мали виїхати 116 людей: окупанти обстріляли пасажирський потяг у Херсоні

Мали виїхати 116 людей: окупанти обстріляли пасажирський потяг у Херсоні

17:29 Україна
Злякалися удару ЗСУ: окупанти перегнали більшість кораблів з Криму до РФ - ГУР

Злякалися удару ЗСУ: окупанти перегнали більшість кораблів з Криму до РФ - ГУР

17:20 Україна
Невідомий безпілотник вдарив по Кремлю: у Зеленського заявили, що нічого не знають

Невідомий безпілотник вдарив по Кремлю: у Зеленського заявили, що нічого не знають

15:53 Політика
Всі головні новини

Останні новини

17:29

Мали виїхати 116 людей: окупанти обстріляли пасажирський потяг у Херсоні

17:20

Злякалися удару ЗСУ: окупанти перегнали більшість кораблів з Криму до РФ - ГУРВідео

17:17

4 знака зодіаку огорне успіхом у травні: кому серйозно пощаститьВідео

17:09

Всього 1 дія принесе успіх кожному 4 травня: прикмети і що не можна робитиВідео

16:59

В Україні будуть вилучати символи "радянщини": ВРУ ухвалила закон "АнтиПушкін"

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

16:55

"Уже все почалося": наляканий Пригожин в істериці заявив, що ЗСУ пішли в наступВідео

16:48

Алла Пугачова раптово повернулася до МосквиВідео

16:32

Парад на 9 травня буде: в Кремлі Пєсков зробив хорошу міну при поганій грі після атаки дронівВідео

16:18

Вибух над Кремлем сколихне всю РосіюПогляд

Реклама
16:14

Наділені потужною енергетикою і сталевим характером: імена жінок, які правлять світом

15:53

Невідомий безпілотник вдарив по Кремлю: у Зеленського заявили, що нічого не знають

15:50

Скоро будуть наступальні дії, а після них і літаки - ЗеленськийВідео

15:29

Близьких родичів загиблих на війні демобілізують: ВРУ схвалила рішення

15:17

Меган Фокс з'їхала від скандаліста-нареченого - ЗМІ

15:12

Потужний вибух і іскри в небі: у Кремлі почалася пожежа після нічної атакиВідео

14:56

Поки Кацурін возився на кухні: Дорофєєва похизувалася стрункими ногами в міні-шортах

14:54

Зеленський їде до Німеччини: всі подробиці візиту президентаВідео

14:46

Картопляне пюре з яйцем та молоком розірвало інтернет: як приготувати цю смакотуВідео

14:31

Коли буде яблучний і Медовий Спас: дати, традиції та історія свят

14:23

На згадку про героя у Мукачеві розцвіли 13 тисяч тюльпанів: зворушлива історія від дружини Романа Жука

Реклама
14:18

Як почистити шкіряну куртку вдома: 4 кроки і 11 найефективніших способів

13:59

Усі не можуть отримувати доплати за те, що служать державі - Данілов про 30 тисяч військовим

13:50

"Нас могли вбити": у спецпроєкті Комарова "Рік. За кадром" Резніков відкриє подробиці візиту до білорусі на перемовини з рфВідео

13:34

Чи можуть співробітники військкоматів вручати повістку через родичів: відповідь юристаВідео

13:19

"Ми за Україну" : у Ялті школяра змусили вибачитися перед Путіним і РосієюВідео

12:49

"Набирай, номер не змінився": Леся Нікітюк вирішила "попускати бісики" до Джареда Лето

12:41

Як в СРСР обходилися без підгузників: цікаві факти з минулого

12:18

Контрнаступ ЗСУ та "оборона" окупантів: Мусієнко розкрив тактику ворогаВідео

12:07

Херсонська Тероборона отримала від Favbet Foundation позашляховик Mitsubishi

12:07

Зеленський прибув з візитом до Фінляндії

11:42

У Херсоні окупанти обстріляли гіпермаркет: є жертви та поранені

11:38

Контрнаступ може призвести до збільшення жертв українських військових - WPВідео

11:37

6600 тисячі гривень допомоги від ООН: хто в Україні має право і як отримати грошіВідео

11:29

"Путін повинен віддати наказ": експерт пояснив, коли повністю припиняться обстріли УкраїниВідео

11:22

"Потрібно забиратися якомога швидше": Данілов заявив, що Україна будь-яким способом звільнить КримВідео

11:06

Вночі РФ атакувала дронами п'ять областей України: що відомо про "прильоти" і руйнування

10:50

Чи потрібно стрімголов бігти за доларами: експерт порадив українцям, куди вкладати заощадженняВідео

10:22

"Нафтогаз" зафіксував тариф на газ на цілий рік: скільки платитимемо

10:21

Війна в найяскравішій формі продемонструвала відсталість російської зброїПогляд

10:12

ЗСУ готові і до контрнаступу, і до оборони - генерал Міллі

Реклама
09:42

Експерт пояснив, чому головним результатом війни має стати розвал Росії

09:35

У трьох регіонах Росії прогриміли вибухи: пошкоджено Ан-124, атакована гелікоптерна база

09:34

Гороскоп на завтра 4 травня 2023: Водоліям загрожує самотність, а Ракам потрібно бути обережнішеВідео

09:14

Понад рік перебуває у російському полоні: в ООН закликали звільнити журналіста УНІАН Дмитра Хилюка

08:57

Навіщо досвідчені господині тримають в туалеті лавровий лист: хитрість, про яку знають одиниці

08:47

Для українців запустять нові пенсії: хто зможе отримати ще 7 тисяч грнВідео

08:25

Україна приховує деталі контрнаступу від союзників, план знають лише кілька осіб - Politico

08:24

Гороскоп на травень-2023 від Влада Росса для всіх знаків: кому пощастить, а хто буде лузеромЕксклюзив

08:15

На місці росіян я б почав виїжджати з КримуПогляд

08:13

"А що ваша доця робить для миру?": Поривай дісталося за витівку Корольової

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості страви
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Життя
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти