Путін готує ґрунт для операції в Балтії: як НАТО може зірвати плани Кремля

Ізоляція Калінінграда з боку НАТО може зірвати бліцкриг у Балтії. Горбач пояснив, чого боїться Москва.

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Кремль готує ґрунт для нової військової операції / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, ua.depositphotos.com

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Чому Росія боїться ізоляції Калінінграда

Як НАТО може зірвати бліцкриг у Балтії

Як може виглядати провокація із "зеленими чоловічками"

Кремль розгортає інформаційну підготовку до можливої "спецоперації" проти країн Балтії, а ймовірність такого сценарію зараз значно вища, ніж раніше. Про це повідомив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в інтерв’ю Главреду.

Логіка Кремля, за оцінкою експерта, побудована на перекладанні відповідальності. Москва створює картину, в якій агресором виглядає хто завгодно, крім неї самої.

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"Путін навіть не шукає приводу. Він просто звинувачує інших у тому, що вони хочуть напасти на нього, а тому він нібито змушений нападати першим", - підкреслив Горбач.

Безпосереднім тлом для тактичних кроків Москви напередодні виступу на Валдаї стали маневри Альянсу. Зокрема, російське МЗС фактично пригрозило, що в разі блокування ексклаву Росія не зупиниться ні перед чим.

"Вони дійсно проходили в Польщі, і там відпрацьовували ізоляцію, тобто військову нейтралізацію загрози з боку Калінінградської області. Але за якого сценарію? Якщо Росія розпочне операцію в країнах Балтії. Тоді НАТО доведеться відповідати військовими діями", - зазначив експерт.

Калінінград і Фінська затока: дві вразливі точки Росії

У регіоні Горбач виділяє дві ділянки, де позиції Москви найслабші. Перший із них - Калінінградська область: ексклав не має прямого сухопутного сполучення з РФ, тому з моря його можна відрізати кораблями та авіацією, нейтралізувавши військовий потенціал.

"Друга точка - Фінська затока. Її також можна перекрити силами флоту й авіації, обмеживши вихід Росії до Балтійського моря. Відстань між Фінляндією та Естонією - двома країнами НАТО - дозволяє Альянсу це зробити", - пояснює Горбач.

За словами експерта, такі сценарії є стандартною частиною військового планування: їх завжди відпрацьовують гіпотетично на випадок війни, яку Росія розпочне проти країн Балтії. Однак у Москві оборонну логіку Альянсу сприймають зовсім інакше.

"Росіяни ж трактують це як намір напасти на них першими. Вони розуміють, що їхній сценарій може зірватися. Якщо НАТО ізолює Калінінградську область і перекриє Фінську затоку, росіянам буде дуже важко домогтися хоча б тієї блискавичної перемоги, яку вони можуть собі уявляти в трьох країнах Балтії або в якійсь одній з них", - зазначає він.

Ядерний аргумент і "зелені чоловічки"

Усвідомлюючи вразливість власних планів, Кремль вкотре підвищує ставки. Риторика Москви, на думку Горбача, цілком вписується в її давню модель поведінки.

"Тому й виникає ця істерика: мовляв, у нас є ядерна зброя, і ми вас у такому разі "прихлопнемо". Але Росія вже давно використовує аргумент ядерної зброї. Він, у принципі, входить у концепцію можливої російської спецоперації в Прибалтиці", - каже експерт.

Можливий алгоритм дій Москви Горбач описує досить конкретно. За його словами, йдеться про поєднання локальної дестабілізації із залякуванням усього Альянсу.

"Умовно кажучи, можна влаштувати військову провокацію в одній із країн Балтії, кудись зайти з якимись "зеленими чоловічками", а потім попередити Альянс, що в разі протидії Росія застосує ядерну зброю. Це вже озвучувалося, описувалося та прораховувалося в різних сценаріях", - зазначив він.

Принципова різниця, на думку Горбача, полягає в іншому.

"Загалом нічого нового немає. Новим є лише те, що зараз ймовірність того, що Путін може зважитися на таку операцію, значно вища, ніж раніше", - підсумував Горбач.

Про що сказав Путін на "Валдаї"

1 жовтня на пленарній сесії клубу "Валдай" у Підмосков’ї глава Кремля Володимир Путін прокоментував попередження російського МЗС про можливе застосування ядерної зброї у разі спроби НАТО ізолювати Калінінградську область, повідомляє російське видання Верстка.

"Це не залякування. Це відповідь на спроби нас залякати", - заявив президент Росії.

За словами Путіна, у разі прямого нападу на російську територію застосування всього наявного у Москви озброєння стане "неминучим і негайним".

"Якщо справа дійде до прямого нападу на Російську Федерацію - у даному випадку мається на увазі Калінінград, та, можливо, й інші якісь території, - звичайно, на порядку денному неминуче й негайно постане питання застосування Російською Федерацією всього озброєння, що є в розпорядженні нашої країни", - заявив російський диктатор.

Путін заявив, що в разі війни Росія зіткнеться з НАТО, яке перевершує її за чисельністю та ресурсами. Тому Москва, за його словами, буде змушена використовувати свою "конкурентну перевагу".

"Так, звичайно, Франція та Велика Британія - ядерні держави, ми це чудово розуміємо й усвідомлюємо. Але такої зброї, яка є сьогодні у Росії, немає ні в кого. Це наша конкурентна перевага", - сказав Путін.

Водночас російський президент знову заявив, що Москва не збирається нападати на країни Європи і "нікому не загрожує".

Слова Путіна продовжили серію російських попереджень, що пролунали наприкінці вересня. Москва надіслала НАТО дипломатичну ноту, в якій заявила про готовність застосувати весь свій арсенал, включаючи ядерну зброю, у разі спроби ізолювати Калінінградську область. Схожі заяви поширили російські посольства в Ірландії, Великій Британії та Бельгії.

НАТО відповіло, що є оборонним союзом, а його навчання та інша діяльність не становлять загрози для російської території. Альянс закликав Москву припинити "безвідповідальну ядерну риторику".

Як Росія може зруйнувати НАТО зсередини: думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив, що Росія може вторгнутися в Естонію під естонським прапором і короткою операцією спровокувати розкол НАТО без повномасштабної війни та захоплення територій. Саме такого сценарію, а не відкритого наступу виснаженої російської армії, найбільше побоюються в Європі.

"Росії не потрібно захоплювати чиюсь територію - їй достатньо зайти, наробити галасу, перестріляти купу людей, усе підірвати-підпалити й піти. Російські війська цілком можуть увійти до Естонії під естонським прапором як "національно-визвольний рух проти західного гніту, який бореться за права російськомовного населення"", - сказав Жданов в інтерв’ю Главреду.

Формально Москва при цьому буде відхрещуватися від причетності, посилаючись на естонську символіку та уніформу нападників, зазначає він.

Головна небезпека такої провокації - не втрати на полі бою, а політична реакція всередині Північноатлантичного блоку. Жданов прогнозує, що вона може призвести до краху блоку, а слідом - і Євросоюзу.

​5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Війна Росії та НАТО - новини

Як писав Главред з посиланням на El Mundo, країна-агресор Росія готує операцію з ударними безпілотниками проти Іспанії, Франції або Італії. Запускати дрони планують з торгових суден у міжнародних водах. Американська розвідка зібрала дані про ці плани Кремля та передала їх кільком європейським урядам, а Париж, Мадрид і Рим отримали окреме попередження про можливу підготовку атаки проти однієї з трьох країн.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що частина західних політиків нібито намагається спровокувати прямий конфлікт між НАТО та Росією після провалу стратегії, спрямованої на поразку Москви у війні проти України. На думку Фіцо, Європа зараз як ніколи близька до масштабної війни, яка може вийти за межі українського конфлікту.

Американська розвідка допускає ймовірність військового нападу країни-агресора Росії на країну НАТО в період з осені 2026 року по 2029-й. Про це пише видання The Atlantic.

У свою чергу, диктатор РФ Володимир Путін заявив, що Росія нібито не має агресивних намірів щодо Європи, і закликав інші країни "жити дружно".

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Про персону: Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі - виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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