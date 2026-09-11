Кремль готується розширити війну: ЗМІ дізналися про небезпечний план Путіна

Диктатор прагне захопити території не лише України.

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Для війни проти Європи Путін може використати не лише армію / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

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Кремль може розпочати вторгнення у країни Європи

РФ продовжує гібридну війну проти країн НАТО

Путін може обмежитися диверсіями і залякуванням європейців

Американська розвідка допускає ймовірність військового нападу країни-агресора Росії на країну НАТО в період від осені 2026 року до 2029-го. Про це пише видання The Atlantic.

Проте існує й другий сценарій, за яким Москва обмежиться диверсіями та залякуванням - і саме така гібридна кампанія є війною, якої Кремль прагне і яку може собі дозволити.

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"Частиною цієї стратегії є нагнітання страху перед прямим ударом по європейських союзниках Києва. Формально Москва війська до кордонів країн Альянсу не стягувала, а цього тижня Володимир Путін запевняв Дональда Трампа, що Росія не має "жодних агресивних намірів щодо європейської державності", - йдеться у статті.

Путін не досяг бажаного у гібридній війні

Гібридна кампанія РФ посилилася ще кілька років тому, але своєї мети вона не досягла. Росії не вдалося перекрити постачання зброї, коштів і розвідданих з Європи.

"Київ має більше озброєння та фінансів, ніж будь-коли. Кремлю не вдалося ані вивести з ладу європейський супутник, що передає Україні розвідінформацію, ані знищити партію ракет Patriot", - зауважили в The Atlantic.

Попри це кампанія триває недарма. Недорогими методами Кремль переконав мільйони жителів Заходу, що готовий до повномасштабної війни проти Європи. Незалежно від реальної ймовірності такої війни, Путін вимагатиме поступок в обмін на її припинення.

Як Кремль планує перевірити НАТО на міцність

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, Росія може завдати авіаційних, ракетних чи безпілотних ударів або здійснити обмежене вторгнення до однієї чи кількох країн Балтії, щоб перевірити готовність НАТО застосувати статтю 5 та відповісти відповідно до неї.

Обмежений напад на східний фланг Альянсу, за оцінкою аналітиків, може мати за мету фактичне нівелювання статті 5. Ідеться про створення ситуації, у якій країни НАТО не зможуть одностайно погодити, чи потрібно реагувати на атаку і якою саме має бути ця реакція.

Напад на країни НАТО - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія посилює гібридні загрози щодо Європи. За даними західних джерел, РФ одночасно проявляє активність у різних напрямках - від підводної інфраструктури НАТО до повітряного простору країн Європи.

Раніше повідомлялося, що європейські країни можуть виявитися не готовими до тривалого збройного протистояння з Росією. До такого висновку дійшли представники оборонної сфери, які обговорювали перспективи військової співпраці Європи.

Напередодні стало відомо, що Росія може ризикнути та спробувати окупувати країни Балтії за лічені дні, як раніше планувала зробити це зі столицею України у 2022 році.

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Про джерело: The Atlantic The Atlantic – американський журнал та мультиплатформне видавництво, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія. Заснований у 1857 році в Бостоні. Сьогодні видання публікує статті про політику, міжнародні справи, бізнес та економіку, культуру та мистецтво, технології та науку, пише Вікіпедія.

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