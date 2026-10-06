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Озброєна група в масках прорвалася з Білорусі на територію Латвії - LSM

Руслана Заклінська
6 жовтня 2026, 23:25
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У Латвії не виключають причетності організованої злочинності та сприяння білоруських служб.
Озброєна група в масках прорвалася з Білорусі на територію Латвії - LSM
Озброєні люди з Білорусі вдерлися до Латвії та викрали камери / Колаж: Главред, фото: magnific.com, УНІАН

Коротко:

  • Мігранти намагалися незаконно перетнути кордон у напрямку Латвії з Білорусі
  • Їх супроводжували озброєні чоловіки в масках
  • Через кілька годин люди в масках проникли до Латвії

Щонайменше 20 мігрантів намагалися нелегально перетнути кордон між Білоруссю та Латвією. Людей супроводжували озброєні чоловіки в масках, які погрожували латвійським військовим. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава, а також заявили в Національних збройних силах країни, пише LSM.

За словами Домбрави, супровідники перебували на білоруському боці кордону. Вони були озброєні, погрожували латвійським військовим і підганяли групу мігрантів у напрямку Латвії. У НЗС країни зазначили, що цього разу провокація була особливо демонстративною та агресивною.

відео дня

Через кілька годин після інциденту люди в масках проникли на територію Латвії. Вони пошкодили електрощит і викрали дві камери прикордонного спостереження, після чого повернулися до Білорусі ще до прибуття прикордонників.

Голова Державної прикордонної охорони Латвії Гунтіс Пуятс заявив, що не виключає причетності до інциденту організованої злочинності. За його словами, такі особи можуть користуватися сприянням білоруських служб для переміщення мігрантів.

"Білорусь повинна розуміти, що такі випадки можуть призвести до серйозніших наслідків для самої Білорусі", - заявив Домбрава.

За даними латвійської влади, від початку року запобігли незаконному перетину державного кордону 11 925 людям. Посилений режим безпеки на кордоні з Білоруссю продовжили до кінця 2026 року.

Як Росія погрожує Латвії

Як раніше писав Главред, у Росії пролунали прямі погрози Латвії. У Москві заявили, що допомога Україні нібито розцінюватиметься як участь в агресії проти РФ, а членство країни в НАТО начебто не гарантуватиме їй безпеки.

"Координати центрів прийняття рішень на латвійській території добре відомі, а членство країни в НАТО не захистить пособників терористів від справедливої відплати", - заявили в російській розвідці.

Спеціальний кореспондент російської служби BBC Ілля Барабанов зазначив, що подібна риторика СЗР РФ останнім часом стає дедалі агресивнішою. За його словами, заяви російської розвідки про Латвію варто розглядати в контексті систематичної політики залякування країн Балтії. Водночас журналіст наголосив, що після початку повномасштабної війни до подібних заяв Москви не варто ставитися виключно з іронією.

Ситуація у Литві і Латвії - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, глава Служби безпеки Латвії Нормундс Межвієц заявив, що Білорусь займається підготовкою мігрантів до протистояння з європейськими прикордонними службами. Межвієц підкреслив, що в регіоні створюються табори та інфраструктура. За його словами, у таборах також використовують методи психологічного впливу і демонстративні відеоматеріали для підготовки людей до агресивної поведінки.

Уночі 7 травня два дрони з боку Росії залетіли на територію Латвії. Один із БПЛА влучив у порожній нафтовий резервуар підприємства East-West Transit у Резекне.

Крім цього, Литва вперше в історії збила дрон, який увійшов у її повітряний простір із боку Білорусі. Дрон перехопив винищувач у Каунаському повіті. Його маршрут відстежили ще з території Білорусі.

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Про джерело: LSM

Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM) - Латвійський суспільний мовник, який об’єднує новинні та інформаційні ресурси суспільного телебачення, радіо та цифрових платформ Латвії.

LSM висвітлює політичні, соціальні, економічні та міжнародні події, а також публікує матеріали латиською, російською та англійською мовами. Видання часто використовується як джерело інформації про події в Латвії, зокрема діяльність уряду, парламенту, силових структур і ситуацію на кордоні.

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