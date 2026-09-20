Фіцо заявив про ризик війни між НАТО та РФ і розкритикував підтримку України

На думку Фіцо, Європа зараз як ніколи близька до масштабної війни, яка може вийти за межі українського конфлікту.

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Фіцо розкритикував підтримку України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/robertficosk

Що сказав Роберт Фіцо:

Війна в Україні не є війною ані для Словаччини, ані для НАТО

Словаччина не має наміру відправляти своїх військовослужбовців воювати

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що частина західних політиків нібито намагається спровокувати прямий конфлікт між НАТО та Росією після провалу стратегії, спрямованої на поразку Москви у війні проти України. Про це повідомляє Reuters.

На думку Фіцо, Європа зараз як ніколи близька до масштабної війни, яка може вийти за межі українського конфлікту. Він звинуватив західні країни в тому, що вони, підтримуючи Україну, нібито лише посилюють напруженість.

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"Ми стоїмо перед обличчям смертельної небезпеки", - заявив словацький прем’єр. На його думку, продовження підтримки України не принесло очікуваного результату.

Фіцо стверджує, що після провалу стратегії з ослаблення Росії за допомогою війни в Україні деякі західні політики нібито вирішили досягти своєї мети іншим шляхом - спровокувати безпосереднє зіткнення між Росією та НАТО.

"Певні "яструби війни" всередині НАТО намагаються за будь-яку ціну перетворити цю війну на конфлікт між Росією та альянсом", - сказав він.

Словацький прем’єр також заявив, що війна в Україні не є війною ані для Словаччини, ані для НАТО. За його словами, привід для початку нового конфлікту можна створити досить легко.

Фіцо наголосив, що Словаччина не має наміру відправляти своїх військовослужбовців воювати, якщо причиною для цього стане, як він висловився, сфабрикований привід.

При цьому останніми днями Фіцо вже попереджав про ризик того, що окремі інциденти можуть призвести до застосування статті 5 Північноатлантичного договору. Він заявляв, що хоче не допустити втягнення Словаччини у збройний конфлікт.

Роберт Фіцо, який неодноразово виступав проти надання Україні військової допомоги, підтримує контакти з російським керівництвом і займає позицію, що відрізняється від підходу більшості країн ЄС у питанні підтримки Києва.

Інфографіка - Главред

Чи готовий Путін погодитися на мир

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко зазначав, що російський диктатор і військовий злочинець Володимир Путін за жодних обставин не погодиться на мир, а можливі переговори до середини 2027 року можуть мати лише формальний характер.

За його словами, Кремль може використовувати сам факт переговорів без реального наміру завершити війну.

"Ініціатором усіх подій є Путін. І він за жодних обставин не погодиться на мир. Навіть якщо почнуться мирні переговори, то до кінця першого півріччя 2027 року вони матимуть імітаційний характер", - підкреслив він.

Напад на країни НАТО - останні новини

Нагадаємо, американська розвідка допускає ймовірність військового нападу країни-агресора Росії на країну НАТО в період з осені 2026 року по 2029-й. Про це пише видання The Atlantic.

"Главред" раніше писав, що Росія посилює гібридні загрози щодо Європи. За даними західних джерел, РФ одночасно проявляє активність у різних напрямках - від підводної інфраструктури НАТО до повітряного простору країн Європи.

Раніше повідомлялося, що європейські країни можуть виявитися не готовими до тривалого збройного протистояння з Росією. До такого висновку дійшли представники оборонної сфери, які обговорювали перспективи військової співпраці Європи.

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Про особу: Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Роберт Фіко; народився 15 вересня 1964 року, Топольчани, Чехословаччина) - словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Вчетверте обіймає посаду прем’єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс - соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар’єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини та Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс - соціальна демократія" набрала найбільшу кількість голосів на парламентських виборах 2023 року - 22,95 % - і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надання військової допомоги Україні у російсько-українській війні та розпочати мирні переговори.

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