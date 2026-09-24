Операція "Павутина" по-російськи: як РФ планує атакувати три європейські країни

Розвідка США передала європейським урядам звіт про можливу операцію з морським запуском безпілотників у країнах, де у 2027 році відбудуться вибори.

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Росія планує атакувати Іспанію, Францію та Італію за допомогою безпілотників "Гербера" / Колаж: Главред, фото: скріншот, elmundo.es, Сергій Стерненко/Telegram

Про що пише El Mundo:

ЦРУ попередило Іспанію, Францію та Італію про можливу атаку РФ

Дрони "Гербера" запустять з торгових суден у морі

Ціллю стане будь-яке слабке місце Європи

Країна-агресор Росія готує операцію з ударними безпілотниками проти Іспанії, Франції або Італії. Запускати дрони планують з торгових суден у міжнародних водах. Американська розвідка зібрала дані про ці плани Кремля і передала їх кільком європейським урядам, а Париж, Мадрид і Рим отримали окреме попередження про можливу підготовку атаки проти однієї з трьох країн. Про це повідомляє El Mundo.

Литовські чиновники знають і тип апарату - це "Гербера": близько двох метрів у довжину, розмах крил 2,5 метра, вага до 18 кілограмів, швидкість близько 160 км/год і заявлена максимальна дальність 600 кілометрів, яка залежить від бойового навантаження та вітру. Один корабель здатний нести кілька таких дронів, а їхній запуск значно простіший, ніж у Shahed або "Герань".

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​БПЛА "Гербера" / Інфографіка: Главред ​

Механіку операції описало джерело, наближене до Міноборони Литви, яке говорило на умовах анонімності.

"Вони використовуватимуть безпілотники, що запускаються з моря і заховані у вантажному контейнері. Це зовсім не складно", - пояснює співрозмовник видання.

Запущений за 200–300 кілометрів від берега апарат летітиме приблизно від години п’ятнадцяти хвилин до двох годин. З боєзарядом у чотири-п’ять кілограмів він не зруйнує велику споруду, але здатний спричинити пожежу, пошкодити відкрите обладнання або тимчасово закрити порт чи аеропорт. Ефект тут радше політичний та економічний, ніж матеріальний.

Литва та інші країни отримали ці дані незабаром після поїздки директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви 25 серпня. Він прибув американським військовим літаком із посадкою в Ризі; публічних записів про його зустрічі в Латвії немає, хоча дипломатичні джерела в одній із балтійських країн підтверджують, що знали про візит заздалегідь. Wall Street Journal і Politico писали, що Реткліфф їхав, щоб застерегти Росію від будь-яких нападів або провокацій проти НАТО.

Чому обрали Мадрид, Париж і Рим

Попередження збіглося з нетиповою реакцією президента Франції Еммануеля Макрона: після скликання Ради оборони 16 вересня він через два дні викликав до Єлисейського палацу лідерів усіх партій та кандидатів у президенти на виборах 2027 року. Кілька опитаних виданням військових аналітиків підтвердили, що знайомі зі звітом ЦРУ, який розійшовся по європейських МЗС і дуже точно описує сценарій атаки.

У всіх трьох країнах у 2027-му відбуваються передвиборчі кампанії, а радикальні сили здатні експлуатувати страх і втому від війни.

Британський аналітик Кейр Джайлз, який спеціалізується на російській військовій стратегії та працював в Академії оборони Великої Британії, застерігає, що віддаленість від російського кордону нічого не гарантує.

"Ціллю стануть не обов’язково країни, що знаходяться на передовій. Ціллю буде будь-яке слабке місце Європи", - стверджує він.

Серед вразливих місць Джайлз називає такі держави, як Велика Британія чи Іспанія, які не інвестували в інтегровані системи протиповітряної та протиракетної оборони, адекватні російській загрозі. Вибір цілі, за його словами, ґрунтується на "постійно мінливому рівнянні": Москва розраховує, де досягне найбільшого результату з урахуванням ризиків і ресурсів.

"Росія спостерігає, де будь-яка дія матиме найбільший вплив через недостатню стійкість, цивільну оборону та політичну нестабільність", - зазначає аналітик.

Росіяни хочуть скопіювати українську "Павутину"

Ідею морського запуску проти НАТО рівно рік тому змоделювало українське видання Defense Express: "Гербера" на танкерах "тіньового флоту" та катапультні запуски з міжнародних вод. Аналітики нагадували, що Росія вже відпрацьовувала запуск безпілотників з кораблів - у 2020 році компанія ZALA, пов’язана з концерном "Калашников", провела демонстраційні запуски з судна, що рухалося, а в жовтні 2024 року експерименти повторили з практично стаціонарної морської платформи.

У Балтійському морі стався й реальний інцидент: у лютому шведський військово-морський підрозділ зафіксував дрон, що злітав з російського судна радіоелектронної розвідки "Жигулевськ" у Ересуннській протоці. Швеція придушила сигнал апарату і кваліфікувала політ як порушення повітряного простору - у той час у Мальме перебував французький авіаносець Charles de Gaulle. А 14 вересня російський військовий корабель випустив дві сигнальні ракети по датському військовому вертольоту в міжнародних водах Балтійського моря.

Південний фланг у російських військових колах вже обговорюють як напрямок тиску на Париж. 19 вересня, через день після зустрічі в Єлисейському палаці, пропагандистський Telegram-канал "Рыбарь" опублікував карту Середземномор’я з заголовком "Російські ліки проти французької зарозумілості", де йшлося про постачання дронів "Герань-5" до Алжиру та можливість вразити авіазаводи, військові бази, атомні електростанції та нафтохімічні комплекси на півдні Франції.

Литовське джерело вбачає в цьому пряме копіювання української операції, коли безпілотники сховали у вантажних контейнерах на російських вантажівках і запустили поблизу аеродромів.

"Росіяни хочуть створити враження, ніби у них є своя власна "Павутина", - каже співрозмовник видання.

Розвідки країн Балтії пов’язують посилення російської агресії зі збитками, яких українські удари завдають енергетичному сектору РФ. Аналогічну інформацію отримує й Польща: прем’єр Дональд Туск попереджав про можливі удари дронами чи ракетами по країнах, що підтримують Україну, і зазначав, що ці держави вже довели здатність зривати подібні операції та встановлювати виконавців і замовників.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс формулює це різкіше.

"Росія не буде ховатися. Ми просто маємо уникнути наслідків", - попередив він.

У Фінляндії не вірять у напад РФ на країни НАТО

Президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що не вірить у те, що Росія ризикне напасти на одну з країн НАТО.

В інтерв’ю німецькому виданню Bild він зазначив, що перевіряти рішучість Альянсу "не має жодного сенсу".

"Якщо у когось є така кришталева куля - чудово. Я просто не бачу ані доказів, ані фактів, що підтверджують це. Я не вірю, що Росія коли-небудь захоче напасти на найпотужніший військовий альянс світу - НАТО", - сказав Стубб.

Війна Росії та НАТО - новини

Як писав Главред, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що частина західних політиків нібито намагається спровокувати прямий конфлікт між НАТО та Росією після провалу стратегії, спрямованої на поразку Москви у війні проти України. На думку Фіцо, Європа зараз як ніколи близька до масштабної війни, яка може вийти за межі українського конфлікту.

Американська розвідка допускає ймовірність військового нападу країни-агресора Росії на країну НАТО в період з осені 2026 року по 2029-й. Про це пише видання The Atlantic.

Королівський флот назвав Росію загрозою №1 для Британії. У зв’язку з цим Велика Британія хоче знову стати морською наддержавою.

У свою чергу, диктатор РФ Володимир Путін заявив, що Росія нібито не має агресивних намірів щодо Європи, і закликав інші країни "жити дружно".

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Про джерело: El Mundo El Mundo - одна з найбільших і найвпливовіших щоденних суспільно-політичних газет Іспанії, а також один із найвідвідуваніших новинних порталів в іспаномовному світі (elmundo.es). Рік заснування: 1989 (штаб-квартира в Мадриді). Власник: Видавнича група Unidad Editorial (контролюється італійським медіахолдингом RCS MediaGroup). Видання традиційно займає критичну позицію щодо лівих іспанських урядів (PSOE), підтримує зміцнення НАТО та європейську інтеграцію. Газета побудувала свою репутацію на гучних розслідуваннях. У 1990-х роках El Mundo викрила скандал із "ескадронами смерті" GAL (таємні антитерористичні групи уряду проти баскських сепаратистів з ETA), що зіграло ключову роль у падінні уряду Феліпе Гонсалеса. Пізніше видання публікувало великі матеріали про корупцію як у правоцентристській Народній партії, так і в королівській родині Іспанії. Входить до "великої трійки" традиційних національних газет Іспанії разом з El País та ABC. У цифровому форматі elmundo.es регулярно змагається з El País за перше місце за відвідуваністю в Іспанії. Видання має широку мережу власних кореспондентів та оглядачів по всій Європі та у США. Воно часто публікує ексклюзивні інсайти та аналітику від західних спецслужб, військових відомств та дипломатичних джерел у НАТО.

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