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Рубіо зробив гучну заяву про вступ України до НАТО і завершення війни

Юрій Берендій
6 жовтня 2026, 18:54
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Рубіо заявив, що для членства України в НАТО потрібна одностайність союзників.

Рубіо зробив гучну заяву про вступ України до НАТО і завершення війни
Вступ України до НАТО - Рубіо назвав позицію США / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео, kremlin.ru

Ключові тези:

  • Рубіо заявив, що вступ України до НАТО зараз не на порядку денному
  • США зосереджені на можливості припинення війни
  • Рубіо визнав, що ситуація поки не рухається до завершення війни

Вступ України до НАТО наразі не стоїть на порядку денному США. Вашингтон зосереджений на пошуку можливостей для припинення війни. Про це повідомив державний секретар США Марко Рубіо, відповідаючи на питання щодо можливості вступу України до НАТО.

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Рубіо не став давати однозначної відповіді, чи може Україна приєднатися до Альянсу. За його словами, процедура потребує консенсусу всіх держав-членів НАТО, а нині це питання не є пріоритетним для Вашингтона.

"На це питання немає однозначної відповіді - ні "так", ні "ні" - окрім того, що, як ви знаєте, питання про членство України в НАТО на даний момент не стоїть на порядку денному, оскільки, очевидно, для цього має відбутися процес досягнення консенсусу, який вимагає одностайності", - заявив Рубіо.

Водночас головним напрямком американської політики щодо України Рубіо назвав припинення війни. Він наголосив, що США готові брати участь у дипломатичних зусиллях, якщо це допоможе зупинити бойові дії та скоротити людські втрати.

"Наразі ми просто зосереджені, що стосується України, на припиненні цього конфлікту, якщо це можливо, і, на жаль, втрати людських життів є значними, але ми чітко заявили: якщо ми можемо відіграти якусь роль у припиненні цієї війни, ми хочемо відіграти конструктивну роль", - сказав держсекретар США.

Окремо Рубіо звернув увагу на поточну ситуацію на фронті та дипломатичному напрямку. За його словами, Вашингтон продовжує стежити за розвитком подій, однак наразі не бачить руху в бік завершення війни.

"Ми, звісно, стежимо за динамікою подій там і бачимо, що зараз ситуація розвивається не в цьому напрямку", - зазначив Рубіо.

Марко Рубіо
Марко Рубіо / Інфографіка Главред

Чого чекати від мирних переговорів - пронноз військового

Вже навесні може стати зрозуміло, коли і на яких умовах завершиться війна. На це, за оцінкою військового, впливатимуть втрати російської армії, можливе невдоволення еліт РФ та далекобійні удари України. Про це повідомив командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" в інтерв’ю Главреду.

Військовий вважає, що Москва переслідує значно ширшу мету, ніж захоплення окремих українських областей. За його словами, російське керівництво прагне реалізувати імперський проєкт, а Україна для Кремля є частиною цього задуму.

"У російського царька лише один план - побудова імперії. Путін хворий на імперіалізм. Усі чудово розуміють, що війна ведеться не за території", - підкреслив "Лука".

На думку командира, російський лідер сформував власне бачення майбутньої імперії та намагається втілити його незалежно від масштабів витрат. При цьому людські втрати й використання ресурсів, за оцінкою військового, не є для Кремля достатнім стримувальним фактором.

Водночас ситуація на фронті, як зазначає "Лука", поступово створює для Росії додаткові проблеми. Попри спроби просування, російські війська несуть значні втрати, що може обмежувати їхні подальші можливості.

Командир також звернув увагу на те, що українські військові здатні проводити операції, до яких російська сторона не завжди готова. Як приклад він навів події на Лиманському напрямку, де, за його словами, противник тривалий час не розумів підготовки українського контрнаступу.

Окремо військовий прогнозує посилення внутрішнього тиску на російську владу. Йдеться насамперед про представників еліт, чиї фінансові інтереси можуть дедалі більше потерпати через війну.

"Більше того, з часом почнуть бунтувати й їхні еліти, бо вони втрачають свої статки", - вважає "Лука".

Ще одним чинником, який може вплинути на ситуацію, військовий називає українські удари по цілях на великій відстані. У поєднанні з втратами російської армії та можливими внутрішніми проблемами РФ вони, за його оцінкою, можуть дати помітний ефект після зимового періоду.

Саме весну командир вважає моментом, коли стане можливим оцінити сукупний вплив цих факторів. Тоді, на його думку, може прояснитися не лише перспектива завершення бойових дій, а й потенційні умови майбутнього діалогу.

"Ці фактори разом із нашими ударами на великі відстані сформують картину, яку ми побачимо вже навесні. Після зими стане зрозуміло, коли і на яких умовах закінчиться війна", - припустив він.

Водночас "Лука" очікує, що після зими Україна може отримати додаткові можливості для тиску на російські сили. Якщо ситуація складатиметься не на користь Москви, Кремль може зіткнутися з необхідністю шукати вихід через переговори.

"Після зими відкриється вікно можливостей, і ми побачимо, на чию користь все складеться. Якщо ми їх притиснемо, і росіяни захочуть переговорів, навряд чи доведеться про щось з ними домовлятися", - підкреслив "Лука".

Тимчасово окуповані території України
Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни повідомили про початок кампанії з енергетичного терору з боку Росії. За даними аналітиків, посилення ударів по енергетиці відбулося перед опалювальним сезоном. Російські війська, за оцінками ISW, почали бити по українській енергетиці наприкінці вересня 2026 року.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив про позицію російської сторони щодо умов припинення бойових дій. У своєму коментарі він зазначив, що захоплення всього Донбасу є основною умовою для завершення війни. Пєсков прямо заявив, що Москва нібито готова продовжувати бойові дії, поки не досягне встановлених територіальних цілей.

Президент України Володимир Зеленський заявив про очікування організації переговорів за участю США та Росії. Він висловив сподівання, що американська сторона зможе організувати тристоронню зустріч у жовтні. Зеленський наголосив, що українська делегація готова до переговорів, тоді як позиція Росії залишається відкритою.

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Про персону: Марко Рубіо

Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання.

У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.

Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.

Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати.

"Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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