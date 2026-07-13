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Україні потрібно 300 ракет для Patriot: Зеленський розповів про угоду з Трампом

Руслана Заклінська
13 липня 2026, 22:56
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Президент заявив про домовленості з Трампом щодо ліцензій на Patriot та закликав пришвидшити розвиток FREYJA, SAMP/T, IRIS-T і NASAMS.
Україні потрібно 300 ракет для Patriot: Зеленський розповів про угоду з Трампом
Зеленський попросив партнерів про 300 ракет для Patriot / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, US Army

Ключові тези Зеленського:

  • Потрібно 100 ракет для Patriot щомісяця
  • Зимовий пакет ППО має включати 300 ракет
  • Ліцензійна угода з Трампом вже узгоджена

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів сформувати для України зимовий пакет із 300 ракет до систем протиповітряної оборони Patriot. Про це глава держави заявив під час засідання "Коаліції охочих".

"Найважливішими системами на сьогодні для захисту життя від російської балістики залишаються "Петріоти". Нам потрібні ракети для ППО – це щоденна потреба, і я прошу вас зосередитися на цій підтримці", - наголосив Зеленський.

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За його словами, Україна вже підрахувала необхідний обсяг боєприпасів для проходження зимового періоду.

"Ми підрахували, що у цьому пакеті має бути 100 ракет для Patriot на місяць – 300 ракет на зиму. Прошу вас це розглянути", - звернувся Зеленський до партнерів.

Президент підкреслив, що підготовку до наступного зимового сезону потрібно розпочинати вже зараз. Водночас він наголосив, що Україна продовжує працювати над тим, щоб змусити Росію перейти до дипломатичного врегулювання війни.

"Ми докладаємо максимум зусиль, щоб підштовхнути Росію до дипломатії. І це літо вже стало найскладнішим для Росії", - анонсував президент.

Україні потрібно 300 ракет для Patriot: Зеленський розповів про угоду з Трампом
ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

За словами Зеленського, українські далекобійні та удари середньої дальності й надалі триватимуть і лише посилюватимуться. Він додав, що достатня кількість засобів ППО стане одним із ключових факторів посилення позицій України.

"Якщо у нас буде достатньо захисту на зиму, у Росії буде значно менше підстав затягувати війну до зими", - зазначив Зеленський.

Про що Зеленський домовився з Трампом

Окремо глава держави повідомив про досягнення важливої домовленості з президентом США Дональдом Трампом щодо систем Patriot. За словами Зеленського, наразі команди двох країн працюють над реалізацією цієї домовленості.

"Ми з президентом Трампом досягли важливої угоди щодо ліцензій на виробництво систем Patriot. Наші команди зараз працюють над реалізацією цієї дійсно історичної політичної домовленості. Ми дуже довго працювали над цим", - сказав він.

FREYJA
FREYJA / Інфографіка: Главред

Водночас Зеленський наголосив, що Україна прагне розвивати багаторівневу систему протиповітряної оборони, адже це ускладнить Росії можливість завдавати ударів по Європі. Саме тому, за його словами, необхідно пришвидшити роботу не лише щодо Patriot, а й інших сучасних систем. Президент згадав комплекси SAMP/T, IRIS-T, NASAMS, а також український проєкт FREYJA.

"Я переконаний, що Європа здатна забезпечити собі достатній захист від будь-якої балістичної загрози. А ще Європа здатна робити сильний внесок у глобальну безпеку", - підсумував Зеленський.

Чи є дефіцит ракет для ЗРК Patriot - думка експерта

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов прокоментував ситуацію з дефіцитом ракет для американських систем протиповітряної оборони Patriot. За його словами, він не має доступу до точних даних щодо запасів ракет, однак аналіз відкритої інформації свідчить про певні труднощі із забезпеченням ППО.

"У мене немає на 100% достовірної інформації про те, які у нас запаси ракет. Це знають лише Повітряні сили. Але я зробив такий виважений висновок, і точно так само його зробить наш ворог. Якщо ми бачимо, що збиваємо 0 із 5 або 0 із 30, а раніше ми дуже часто збивали 100% балістичних ракет, то всі розуміють, що відбувається", - пояснив він в інтерв’ю Главреду.

Сергій Бескрестнов
Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Радник міністра оборони пояснив, що Україна вживає заходів для забезпечення систем ППО необхідними боєприпасами, однак проблема має глобальний характер. За його словами, у світі зараз спостерігається дефіцит ракет через зростання потреб різних країн на тлі війни на Близькому Сході та побоювань щодо можливої агресії Росії проти європейських держав.

Засідання "Коаліції охочих" - новини за темою

Як повідомляв Главред, у Парижі відбулося 15-те засідання "Коаліції охочих" за участю лідерів 37 країн, на якому союзники ухвалили низку рішень щодо посилення підтримки України. Зокрема, вони домовилися прискорити постачання систем ППО, ракет і радарів, надати ліцензії на виробництво озброєння, а також створити нову антибалістичну коаліцію FREYJA.

Також українська компанія Fire Point представила антибалістичну ракету FP-7.x, яка стане основою системи ППО Freyja. Ракета здатна перехоплювати балістичні цілі на відстані до 200 км, розвиває швидкість до 2000 м/с і коштує близько 700 тисяч доларів, що майже вп'ятеро дешевше за ракету Patriot PAC-3.

Крім цього, Україна та ще дев'ять європейських країн оголосили про запуск процесу створення Інтегрованої коаліції протибалістичної оборони. До неї увійшли Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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