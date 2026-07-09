Путін знайшов спосіб змінити позицію Трампа щодо України: що задумав Кремль

Кремль намагатиметься переконати Дональда Трампа, що без урахування російських вимог завершити війну не вдасться.

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Путін знайшов новий спосіб вплинути на Трампа / Колаж: Главред, фото: скриншот, Білий дім

Головне із заяв Фесенка:

Путін прагне змінити ставлення Трампа до України

Кремль може таємно впливати на Трампа через його найближче оточення

Москва спробує зацікавити США ресурсною угодою в обмін на поступки України

Росія намагається змінити ставлення Дональда Трампа до війни в Україні та схилити його до рішень, вигідних Кремлю. Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента", політолог Володимир Фесенко в інтерв'ю Главреду назвав чотири ключові "козирі", які, на його думку, Москва може використати.

Одним із головних аргументів Кремля залишається силовий тиск. Саме в дні перемовин Трампа й Зеленського інтенсивність обстрілів української столиці зросла до рекордних показників за останній час.

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"Путін намагається продемонструвати, що Росія зберігає військову ініціативу. Навіть у день зустрічі Трампа і Зеленського – ударами по Києву. Такої інтенсивності ударів по українській столиці, як зараз, давно не було", - зазначив Фесенко.

За словами політолога, лише за перший тиждень липня по Києву відбулося три хвилі масованих ударів практично поспіль, тоді як раніше між подібними атаками зазвичай минав щонайменше тиждень.

"Путін прагне продемонструвати Трампу, що Росія не програє війну і існує ризик подальшої ескалації", - вважає експерт.

Таємна дипломатія та вплив на оточення Трампа

Окрім прямого силового тиску, у Кремля є й непублічні канали впливу на американського президента.

"Зараз знову можуть активізуватися контакти через Кирила Дмитрієва, Стіва Віткоффа, Джареда Кушнера та сина Трампа. У росіян є канали впливу, пов'язані не лише з офіційними учасниками переговорів. Старший син Трампа, Дональд Трамп-молодший, мабуть, є найбільш антиукраїнською та проросійською людиною в його найближчому оточенні", - зазначив Фесенко.

За словами політолога, через таких людей у Кремлі можуть намагатися впливати на Трампа,налаштовуючи його проти України. Росіяни можуть підкидати компромат або поширюючи вигадані історії про нібито негативні висловлювання Зеленського чи інших українських посадовців на адресу американського президента.

"Тобто Росія діятиме через інтриги: таємно росіяни намагатимуться налаштувати Трампа проти України. Такий механізм працював минулого року, і, гадаю, зараз його знову спробують використати", - сказав Фесенко.

Третім інструментом Кремля політолог назвав спроби психологічного впливу на Трампа - лестощі та переконання в необхідності врахувати російську позицію під час переговорів. За його словами, попри те що подібний підхід навряд чи спрацює зараз, Путін вміє вести діалог із Трампом і намагатиметься поступово повернути свій вплив, апелюючи до "духу Анкориджа". Хоча в самій Росії цю ідею вже вважають похованою після зустрічі Трампа й Зеленського.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Ресурсна угода як головний козир Кремля

Окрему увагу політолог звернув на бізнес-складову американської політики. За його словами, під час спільної пресконференції з Зеленським Трамп сам вказав на новий мотив своєї підтримки України - інтерес Вашингтона до угоди щодо видобутку українських рідкоземельних металів, що, на думку Фесенка, є непрямою гарантією безпеки для Києва.

Водночас, за оцінкою експерта, у Кремля є що протиставити цій угоді.

"У Росії теж є що запропонувати Штатам. Вона володіє величезними природними ресурсами. Росіяни розуміють інтерес Трампа до природних ресурсів інших країн і пропонуватимуть йому набагато масштабнішу ресурсну угоду між США та Росією. Але виключно за умови, що Україна піде на поступки Росії під час мирних переговорів", - пояснив Фесенко.

Політолог наголосив, що цей аргумент може виявитися вагомим для Трампа, оскільки він насамперед є бізнесменом, а діловий інтерес уже неодноразово впливав на його політичні рішення.

Що передбачає угода із США про створення фонду відновлення України / Інфографіка: Главред

Саміт НАТО в Анкарі - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, розбіжності між президентом США Дональдом Трампом та іншими лідерами НАТО продемонстрували демократичну силу Альянсу і мають стати уроком для російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту в Анкарі.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа було оголошено, що США готові надати ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot безпосередньо в Україні.

Зазначимо, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в коментарі щодо переговорів у Анкарі заявив про зміну ставлення Вашингтона до Києва. За його словами, потепління відносин між Трампом і Зеленським на саміті НАТО допоможе вирішити питання постачання озброєння у найкоротші терміни.

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Про персону: Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

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