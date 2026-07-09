'Одна репліка стала показовою': який сигнал Трамп передав Україні на саміті НАТО

Політолог Володимир Фесенко проаналізував заяви президента США про удари по НПЗ, ліцензію на Patriot та угоду щодо дронів.

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Фесенко назвав ключову деталь у заявах Трампа щодо України / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

Трамп назвав удари по НПЗ ескалацією для завершення війни

США натякнули на ліцензію для виробництва ракет Patriot

Фесенко закликав не робити висновків з однієї зустрічі

Дональд Трамп на саміті НАТО вперше публічно підтримав українські удари по нафтопереробних заводах Росії, перекинувши оцінку цих дій на державного секретаря Марко Рубіо. Про це повідомив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента", політолог Володимир Фесенко в інтерв'ю Главреду.

"Дуже важливою й показовою була одна репліка Трампа. Коли його запитали, як він ставиться до ударів України по російських НПЗ, він спочатку сказав: "Нехай відповість Марко". Рубіо дав позитивну оцінку динаміці військових дій України проти Росії, а вже після цього Трамп додав, що це "ескалація, яка сприятиме завершенню війни", - розповів Фесенко. відео дня

Експерт звертає увагу на те, що риторика американського лідера щодо позиції Києва у переговорах помітно змінилася порівняно з попередніми місяцями.

"Це було ознакою того, що змінилося ставлення самого Трампа до України та її позиції у війні. Він більше не сказав ані слова про те, що в України немає "козирів". Навпаки - проявив повагу. Саме військові успіхи України стали визначальним чинником зміни позиції Трампа", - зазначив політолог.

Ліцензія на ракети Patriot і угода щодо дронів

Серед практичних результатів саміту Фесенко виокремлює два напрями, над якими українська дипломатія працювала тривалий час.

"Насамперед для нас важлива заява про надання Україні ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Patriot. Поки що це натяк на те, що таке політичне рішення можливе. Це справді важливий момент", - сказав Фесенко.

ЗРК "Patriot" / Інфографіка: Главред

Другий напрямок стосується технологій, потреба в яких загострилася після ескалації на Близькому Сході.

"Інша важлива для нас заява - про можливу домовленість із США щодо українських дронів: американці можуть закуповувати наші дрони та дронні технології. Українська дипломатія працювала над цим ще з минулого року, а особливо після початку війни з Іраном це стало одним із наших пріоритетів у відносинах зі Сполученими Штатами", - пояснив він.

Компліменти Трампа і обережність експерта

Атмосфера зустрічі також вирізнялася персональними жестами президента США щодо українських учасників делегації.

"На зустрічі у складі української делегації Трамп відзначив і навіть назвав героєм заступника голови Офісу президента Павла Палісу, який є українським військовослужбовцем. Водночас Трамп був щедрий на компліменти й на адресу президента Зеленського, що траплялося нечасто. За кількістю позитивних оцінок і компліментів це, мабуть, був рекорд з боку Трампа", - зазначив Фесенко.

Попри позитивний загальний тон, аналітик радить не поспішати з висновками - подібна динаміка вже спостерігалася раніше.

"Минулого року була схожа ситуація: Трамп дуже позитивно відгукувався про Україну, навіть сказав, що ми перемагаємо у війні й можемо звільнити окуповані території. Це було у вересні, в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН. Але згодом, у жовтні, відбулася зустріч у Білому домі, на якій панувала зовсім інша атмосфера, а потім з'явився мирний план, який, м'яко кажучи, не зовсім відповідав нашим інтересам", - нагадав політолог.

На переконання Фесенка, ключовим тепер буде те, чи збережеться ця тенденція після розмови Трампа з Путіним.

"Необхідно, щоб ця тенденція збереглася, посилилася і, зокрема, вплинула на подальший переговорний процес", - наголосив Фесенко.

Переговори Зеленського і Трампа - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Дональд Трамп під час обговорень на саміті НАТО заявив, що Путін і Зеленський готові до завершення бойових дій. Він також повідомив, що переговори можуть активізуватися під час зустрічей НАТО.

Він також висловився щодо ударів українських сил по нафтопереробних заводах на території Росії. Він зауважив, що удари по НПЗ можуть вплинути на терміни завершення бойових дій. На зустрічі також обговорювали посилення ППО, дрони та гарантії безпеки для Києва.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що зміна динаміки бойових дій пов'язана не з чисельною перевагою, а з технологічною. За його словами, саме технологічний розвиток дозволив Силам оборони змістити основний акцент боротьби із наземних операцій на повітряний компонент.

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Про персону: Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

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