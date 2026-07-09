У Кремлі після заяв Трампа назріває небезпечне рішення: що задумав Путін

Політолог пояснив, чому оптимізм щодо переговорів із Трампом може посилити позиції "партії війни" в Кремлі.

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Ескалація чи мобілізація: як Кремль може відповісти на слова Трампа / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези

Розчарування Росії посилює позиції "партії війни"

Вікно для переговорів із Трампом може зникнути

Мобілізація - найреальніший сценарій ескалації

Розмова Трампа з Зеленським та повідомлення про ліцензію на виробництво ракет для Patriot викликали в Росії хвилю розчарування, але саме цей стан може підштовхнути Кремль до небезпечних кроків. Про це повідомив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента", політолог Володимир Фесенко в коментарі Главреду.

Політолог застерігає від надто спрощених оцінок поточної ситуації: радість із приводу пригніченого настрою в Росії має враховувати й можливі наслідки для перебігу подій.

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"Насамперед це зміцнює позиції "партії війни" в Росії, тобто тих, хто виступає проти будь-яких домовленостей із США. Саме вони зараз переконуватимуть Путіна, що від переговорів із Трампом треба відмовитися взагалі", - зазначив Фесенко.

За словами експерта, збереження контакту Москви з Вашингтоном напряму пов'язане з перспективою завершення бойових дій.

"Поки Путін зацікавлений у досягненні домовленості з Трампом, зберігається певне вікно можливостей для завершення війни. Якщо ж він повністю відмовиться від переговорів зі Сполученими Штатами, цього вікна можливостей більше не буде", - підкреслив політолог.

Два сценарії реакції Кремля

Фесенко визнає, що поточна ситуація виглядає сприятливою для України. Водночас, наголошує він, вона підживлює тих у Москві, хто прагне не завершення, а посилення війни.

"Другий можливий наслідок - росіяни можуть вирішити, що потрібна ескалація війни. Мовляв, якщо ситуація складається саме так, потрібно ще більше посилювати військовий тиск", - вказує Фесенко.

Утім, за словами політолога, всередині Росії може превалювати й протилежна логіка.

"Хтось, навпаки, скаже: якщо навіть за допомогою Трампа війна зайшла в глухий кут, тоді потрібно домовлятися про її завершення", - зауважив він, додавши, що реакція всередині Росії залишається неоднозначною.

Трамп і його війни / Інфографіка: Главред

Мобілізація як найреальніший сценарій

Питання про подальші можливості нарощування військового тиску Фесенко не залишає без відповіді.

"Можливості для ескалації, на жаль, ще є. Найпростіший і найреалістичніший сценарій, який, найімовірніше, Кремль застосує, хоча й в обмежених масштабах, - це масова мобілізація", - підсумував Фесенко.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Фесенко повідомив, що Путін намагається змінити ставлення Дональда Трампа до України. Фесенко підкреслив, що вплинути на Трампа Москва може через таємні канали і силовий тиск. За його словами, Москва вдається до демонстрації військової ініціативи та можливої ескалації під час перемовин.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк‑Камиш заявив, що налагодження виробництва ракет Patriot в Україні вимагатиме багатьох тижнів підготовки. Він повідомив, що виробництво ракет Patriot може розпочатися за участі Польщі. За його словами, лише США наразі виготовляють такі ракети в необхідних масштабах і Польща готова надавати обслуговування.

Президент США Дональд Трамп оголосив про надання Києву ліцензії на виробництво ракет Patriot. Це рішення стало ключовим моментом саміту НАТО в Анкарі. FT також відзначає, що потепління риторики Трампа супроводжувалося заявами про посилення тиску на Росію.

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Про персону: Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

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