Психолог розповіла про діагноз Путіна: наскільки небезпечна хвороба

Порушення в психіці російського лідера почалися, як мінімум, в 2008 році, говорить Людмила Петрановська.
Російський психолог, педагог і публіцист Людмила Петрановська розповів про психічні розлади, які можуть бути у президента Володимира Путіна.
Психопатія - це розлад особистості, що визначає те, як людина бачить себе, як він бачить світ, як у нього функціонують всі системи психіки: почуття, думки, совість і так далі, цитує її Сибір.Реалії.
"Зокрема, у таких людей дуже погано з емпатією і з моральним почуттям, можна згадати "вона потонула", сказане з посмішкою", - говорить експерт.
Тобто, фахівець вважає, що порушення в психіці російського лідера почалися, як мінімум, в 2008 році, натякаючи на питання про підводний човен "Курськ" в інтерв'ю Путіна і Ларрі Кінга.
Але фахівець попереджає, подібні розлади з віком лише посилюються: "І, на жаль, психопатія - це дуже важкий стан, який часто прогресує з віком, в даному випадку в бік паранояльного бачення".
При цьому Петрановська стверджує, що об'єкт повною мірою віддає звіт у власних діях і тому абсолютно осудний.
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Нагадаємо, раніше кандидат психологічних наук Олена Рихальська заявила про те, що у президента Росії Володимира Путіна спостерігаються симптоми шизофренії.
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