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Путін сидить на стероїдах: західні спецслужби розкрили страшний діагноз президента РФ

13 березня 2022, 18:19

Існує фізіологічне пояснення рішення президента РФ вдертися в Україну, кажуть розвідники.

Володимир Путін
Володимир Путін / УНІАН

Поведінка російського президента Володимира Путіна останнім часом дає підстави припустити, що у нього розлади мозку, спровоковані деменцією, хворобою Паркінсона або дуже агресивна поведінка через анаболічні стероїди, які використовують для лікування раку.

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на члена розвідувального Альянсу Five Eyes.

Посилаючись на джерела, близькі Кремля, високопоставлені особи розвідувального Альянсу, в який входять Австралія, Канада, Нова Зеландія, Великобританія і Сполучені Штати, вважають, що існує фізіологічне пояснення рішення російського президента вдертися в Україну.

Путін "страждає від стероїдів від раку": Західні розвідники вважають, що його все більш непередбачувана поведінка, зовнішній вигляд і абсурдне соціальне дистанціювання від відвідувачів є результатом лікування, йдеться в матеріалі.

Джерела в розвідці припускають, що у Путіна може бути рак, хвороба Паркінсона або деменція. Набряклі обличчя і шия 69-річного деспота можуть бути потенційними побічними ефектами тривалого прийому стероїдів.

В останні місяці стан здоров'я російського президента викликав сумніви через те, як він виглядав під час нечастих публічних виходів.

"Протягом останніх п'яти років відбулася помітна зміна в його прийнятті рішень. Його оточення спостерігає значні зміни в переконливості і зрозумілості того, що він говорить, і в тому, як він сприймає навколишній світ", - цитує ЗМІ джерело в спецслужбах.

Нездатність чітко мислити пов'язана з відсутністю негативного зворотного зв'язку, адже ніхто в оточенні Путіна не намагається суперечити йому, йдеться в матеріалі.

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Нагадаємо, раніше в Головному управлінні розвідки розповіли про те, що в Росії тільки президент Володимир Путін і міністр оборони Сергій Шойгу підтримують продовження повномасштабного військового вторгнення на територію України. Всередині російського військово-політичного керівництва з'явилися проблеми, всі інші виступають проти продовження так званої спецоперації.

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