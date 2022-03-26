Став відомий діагноз зниклого міністра оборони РФ Шойгу

Хвороба стала причиною того, що Сергій Шойгу не з'являється на публіці з середини березня.
Стала відома причина, з якої з публічного простору зник міністр оборони РФ Сергій Шойгу.
У нього стався інфаркт, розповів у своєму Телеграм-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
За його даними, саме хвороба стала причиною того, що Шойгу не з'являється на публіці з середини березня.
"Інфаркт у Шойгу трапився після жорсткої пред'яви з боку Путіна за повний провал вторгнення в Україну. Зараз він проходить реабілітацію в головному військовому клінічному госпіталі імені М. М. Бурденка", - стверджує Геращенко.
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Що відомо про зникнення Сергія Шойгу
Нагадаємо, раніше ЗМІ помітили, що російський міністр оборони Сергій Шойгу вже 12 днів поспіль не з'являється на публіці. Останній раз в публічному просторі він "засвітився" 11 березня.
Шойгу з'являвся в російських новинах 11 березня, коли він зустрівся з турецьким колегою Хулусі Акмаром. Того ж дня Міноборони РФ розповідало, що міністр оборони країни-агресора відвідав Центральний військовий клінічний госпіталь імені Мандрика, де вручав нагороди російським окупантам за участь у війні в Україні.
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