ЗСУ виявили слабке місце ППО РФ: в ISW розповіли про руйнівні наслідки

На думку фахівців, втрати противника є значними.

Ви дізнаєтеся:

Які російські об'єкти є головною мішенню

Що вже вдалося вразити

ЗСУ виявили критичну вразливість у російській системі ППО і почали систематично завдавати по ній ударів, з якими важко впоратися.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW)

"Кампанія дальніх ударів України продовжує використовувати перевантажені російські системи ППО для нанесення шкоди нафтовій інфраструктурі та військовим об'єктам у Росії та окупованому Криму", – йдеться в документі.

За наявними даними, лише за останні два тижні Україна атакувала щонайменше 10 об'єктів нафтогазової галузі РФ. Однією з останніх гучних цілей став завод у Ярославлі.

Як повідомив Генеральний штаб України 26 квітня, сили оборони успішно завдали удару по місцевому НПЗ, що призвело до масштабної пожежі. Цей завод є стратегічним, адже "має потужність переробки близько 15 мільйонів тонн нафти на рік і виробляє бензин, дизель та авіаційне паливо".

Паралельно з ударами по економіці ЗСУ "вивели з ладу" важливі військові об'єкти в окупованому Криму. За повідомленням СБУ, під удар потрапили база та аеродром Белбек.

На думку фахівців, втрати противника є істотними.

Які збитки несе Росія через атаки дронів

Глава Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що Росія отримує іміджевий удар через атаки безпілотників, зокрема, через невиконання контрактів на постачання нафти.

"Іміджевий удар буде діяти ще дуже довго, тому що ставиться під сумнів Росія як надійний постачальник, який може доставити свою сировину вчасно до країни призначення", — підкреслив він.

Як повідомляв Главред, в ніч на 26 квітня в російському Ярославлі прогриміла серія вибухів, після яких загорівся місцевий нафтопереробний завод. За словами очевидців, у місті було чутно до 15 потужних вибухів, а над підприємством здійнялася масштабна пожежа.

Також у ніч на 22 квітня безпілотники атакували російське місто Сізрань у Самарській області. Під удар міг потрапити Сізранський нафтопереробний завод — один із важливих об'єктів паливної інфраструктури РФ.

Крім того, в ніч на 21 квітня дрони також атакували Новочеркаськ у Ростовській області. Повідомляється, що ціллю могла бути одна з військових частин російської армії в селищі Персіановський.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира знаходиться у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

