Олексій Дурнєв поглумився над знищеним російським крейсером "Москва"

Олексій Дурнєв познущався над знищеним російським флагманом" Москва " / скріншот

Український блогер Олексій Дурнєв запропонував стратегію знищення ворога силою думки та за допомогою мемів.

На перший погляд, дивну ідею Дурнєв озвучив в інтерв'ю Володимиру Полуєву в ефірі Youtube-каналу "Україна 24".

Олексій переконаний, що у мемів є термін життя, а мем про російський корабель - вічний.

"Найкраще працює той, що найчастіше виринає з ефіру. Такі меми, як корабель, залишаються назавжди", - вважає блогер.

читайте такожКрейсер "Москва" пішов на дно, а у пропагандистів Кремля "палає" - погрожують оголосити Україні війнуІсторія з мемом про російський корабель, який повинен піти у відомому напрямку, на думку блогера, не позбавлена містики. Він пояснив, що мем міг спрацювати як афірмація або егрегор, що накопичив енергію через часте повторення і призвів до конкретних наслідків.

"Історія з кораблем, враховуючи, що корабель відправився по курсу – - це містика. Тільки уявіть, весь світ посилає корабель в заданому напрямку, і той нарешті загорівся. Це ж магія", - заявив блогер.

Відзначимо, що новина про крах флагмана Чорноморського флоту крейсера "Москва" сколихнула не тільки Україну, але і весь світ.

Успішні дії наших захисників не залишилися без уваги та зірок шоу-бізнесу. Спочатку продюсер і музикант Потап опублікував фото, на якому Вєрка Сердючка з мамою осідлали ракету з написом "Нептун".

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