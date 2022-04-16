Олексій Дурнєв поглумився над знищеним російським крейсером "Москва"

Блогер здивувався, що бажання можуть матеріалізуватися.
Український блогер Олексій Дурнєв запропонував стратегію знищення ворога силою думки та за допомогою мемів.
На перший погляд, дивну ідею Дурнєв озвучив в інтерв'ю Володимиру Полуєву в ефірі Youtube-каналу "Україна 24".
Олексій переконаний, що у мемів є термін життя, а мем про російський корабель - вічний.
"Найкраще працює той, що найчастіше виринає з ефіру. Такі меми, як корабель, залишаються назавжди", - вважає блогер.
читайте такожКрейсер "Москва" пішов на дно, а у пропагандистів Кремля "палає" - погрожують оголосити Україні війнуІсторія з мемом про російський корабель, який повинен піти у відомому напрямку, на думку блогера, не позбавлена містики. Він пояснив, що мем міг спрацювати як афірмація або егрегор, що накопичив енергію через часте повторення і призвів до конкретних наслідків.
"Історія з кораблем, враховуючи, що корабель відправився по курсу – - це містика. Тільки уявіть, весь світ посилає корабель в заданому напрямку, і той нарешті загорівся. Це ж магія", - заявив блогер.
Відзначимо, що новина про крах флагмана Чорноморського флоту крейсера "Москва" сколихнула не тільки Україну, але і весь світ.
Успішні дії наших захисників не залишилися без уваги та зірок шоу-бізнесу. Спочатку продюсер і музикант Потап опублікував фото, на якому Вєрка Сердючка з мамою осідлали ракету з написом "Нептун".
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