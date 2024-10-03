'Продуктивні кроки': у США зробили заяву про план перемоги України

План перемоги України, який раніше презентував президент Володимир Зеленський, включає "низку продуктивних кроків". Вашингтон обговорюватиме такі положення з Києвом. Про це заявив представник Державного департаменту США Метью Міллер.
"Ми взяли цей план, переглянули його, побачили в ньому низку продуктивних кроків, які збираємося обговорити. Ми будемо спілкуватися з ними (з Києвом, - ред.) щодо цього", - сказав він під час брифінгу Держдепу.
Як стверджує чиновник, Штати бачать у реалізації плану перемоги дії не лише України, а й інших країн.
Метью Міллер також підкреслив, що поки Україна публічно не розкрила деталі плану, США не будуть його обговорювати. Але Вашингтон візьме документ до уваги.
План перемоги України - головні новини за темою:
Минулого тижня Володимир Зеленський був із візитом у Сполучених Штатах Америки. Там він зустрівся з президентом Джо Байденом, віцепрезиденткою, кандидаткою на посаду очільника Білого дому Камалою Гарріс, та кандидатом у президенти від республіканців Дональдом Трампом. Кожен із політиків отримав від Зеленського план перемоги України над РФ.
За підсумками зустрічі з Трампом Зеленський сказав, що налаштований "більш позитивно" в питанні надання Україні можливості завдавати ударів іноземною зброєю вглиб території Росії. Американці хотіли переконатися в тому, що Сили оборони битимуть лише по військових об'єктах.
Пізніше Джо Байден заявив, що Україна переможе у війні. Після зустрічі із Зеленським він опублікував відповідний пост у Мережі, в якому було відео перемовин із Зеленським у Білому домі.
Що таке план перемоги Зеленського?
План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.
За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.
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