'Продуктивні кроки': у США зробили заяву про план перемоги України

У Вашингтоні взяли до уваги план України.

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США побачили в плані України продуктивні кроки - Держдеп / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

План перемоги України, який раніше презентував президент Володимир Зеленський, включає "низку продуктивних кроків". Вашингтон обговорюватиме такі положення з Києвом. Про це заявив представник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Ми взяли цей план, переглянули його, побачили в ньому низку продуктивних кроків, які збираємося обговорити. Ми будемо спілкуватися з ними (з Києвом, - ред.) щодо цього", - сказав він під час брифінгу Держдепу.

Як стверджує чиновник, Штати бачать у реалізації плану перемоги дії не лише України, а й інших країн.

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Метью Міллер також підкреслив, що поки Україна публічно не розкрила деталі плану, США не будуть його обговорювати. Але Вашингтон візьме документ до уваги.

План перемоги України - головні новини за темою:

Минулого тижня Володимир Зеленський був із візитом у Сполучених Штатах Америки. Там він зустрівся з президентом Джо Байденом, віцепрезиденткою, кандидаткою на посаду очільника Білого дому Камалою Гарріс, та кандидатом у президенти від республіканців Дональдом Трампом. Кожен із політиків отримав від Зеленського план перемоги України над РФ.

За підсумками зустрічі з Трампом Зеленський сказав, що налаштований "більш позитивно" в питанні надання Україні можливості завдавати ударів іноземною зброєю вглиб території Росії. Американці хотіли переконатися в тому, що Сили оборони битимуть лише по військових об'єктах.

Пізніше Джо Байден заявив, що Україна переможе у війні. Після зустрічі із Зеленським він опублікував відповідний пост у Мережі, в якому було відео перемовин із Зеленським у Білому домі.

Коротко про план перемоги / Інфографіка Главреда

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.



За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

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