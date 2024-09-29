Удари вглиб РФ американським озброєнням: Зеленський озвучив очікування

Президент оцінив свою зустріч з Трампом в інтервʼю американським республіканським ЗМІ.

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Зеленський висловився про удари вглиб Росії / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що налаштований щодо рішення США на далекобійні удари по Росії "більш позитивно", розповів він в інтервʼю Fox News.

Ішлося про результати зустрічі Зеленського з Трампом.

За словами Зеленського, американцям було важливо почути і переконатися, що Київ битиме американською зброєю виключно по військових цілях.

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"Я налаштований більш позитивно, але побачимо, знаєте, наразі це не залежить від нас", — зазначив він.

Нагадаємо, заступник голови Комітету з питань нацоборони Єгор Чернєв припустив, що США можуть схвалити дозвіл України бити далекобійною зброєю по РФ вже після президентських виборів.

Чернєв зазначив, що на сьогодні Штати, особливо Адміністрація Байдена, дуже обережні з урахуванням передвиборчої гонитви з Трампом. Тоді як сам рішення щодо дозволу на глибокі удари вже нібито було ухвалено США.

"Рішення вже було ухвалено, але щось сталося. Я від своїх друзів-конгресменів знаю, що рішення вже було на столі… Щось сталося — чи то РФ під тиском зробила якийсь крок назад, і тому США не надали нам дозвіл. Тут можемо тільки гадати. Все одно дозвіл на столі. Але поки рішення не ухвалено. Чи буде це рішення до виборів? Я не впевнений. Але після — досить імовірно", — зазначив він.

Що таке Fox News? Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Журналісти висвітлюють і події в ході війни в Україні. Відомо про те, що російські окупанти розстріляли автомобіль працівників каналу у березні 2022 року в селі Горенці поблизу Києва. Тоді загинув оператор Fox News П'єр Закревські, який перебував в Україні разом з пораненим Бенджаміном Холлом. Разом з оператором було вбито українську журналістку Олександру Кувшинову.

Далекобійні удари по РФ - що відомо

Між США і Британією тривають напружені розмови щодо дозволу Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії. Білий дім все ще боїться "ескалації" та перетину так званих червоних ліній Москви.

Якраз під час візиту Зеленського у США російський диктатор Володимир Путін анонсував зміни у ядерній доктрині РФ, які фактично уможливлюють застосування ядерного озброєння проти України.

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