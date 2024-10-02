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Чого хоче досягти РФ до холодів: експерт розкрив план Путіна

Альона Вороніна
2 жовтня 2024, 16:20
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Окупанти намагаються втілити свої плани у життя до початку холодів та сильних дощів.
ВСУ, Путин
РФ не рахується з втратами, а намагається захопити більше територій/ колаж: Главред, скрін, фото 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

План росіян щодо Донбасу залишається незмінним. Російські окупанти хочуть захопити якомога більше територій на сході України та вирівняти лінію фронту до початку холодів та сильних дощів, адже тоді рухатися вперед стане важко. Таку думку висловив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, експерт із російських гібридних впливів у світі Дмитро Жмайло в ефірі Radio NV.

"Вони глобально своїми кроками – це і покровський, і курахівський напрямок – намагаються до осіннього бездоріжжя і початку активного сезону дощів вирівняти лінію фронту. Вони не рахуються з втратами, просто намагаються захопити зараз якомога більше територій", – зазначив він.

Також Жмайло пояснив, чому було важливо настільки довго тримати оборону Вугледара.

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"Це стратегічна висота, там була багатоповерхова забудова, поки вона не була знищена росіянами, і з цієї висоти ми довгий час – багато-багато місяців – могли стримувати наступ росіян, які підходили до міста, зокрема, ефективно застосовуючи артилерію. І плюс ми могли тримати під вогневим контролем тилові комунікації російської лінії фронту, зокрема дороги, залізничні колії, суттєво руйнувати логістику росіян", – пояснив експерт.

Хто такий Дмитро Жмайло

Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який займається дослідженням та трактування російських впливів в Україні та світі задля ефективної боротьби у гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.

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Раніше повідомлялося, що більша частина підрозділів ЗСУ змогла вийти з Вугледару. Українські військові змогли уникнути оточення.

Також з’явилися нові деталі розгрому росіян у Вовчанську. Стало відомо, що контратака закінчилась катастрофою для росіян. Для контратаки російські окупанти застосували понад 100 військових та кілька десятків одиниць бронетехніки, зазначає аналітик.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов зазначив, що ЗСУ тримають оборону Вугледару, стратегічна перемога ворога неможлива. За його словами, окупанти зайняли ті частини міста, які повністю розбомблені КАБами, однак ЗСУ все ще тримають контроль над окремими ділянками.

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війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії Дмитро Жмайло
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