'Проблем бути не повинно': ЄС посилить контроль за експортом українського зерна

Європейський Союз посилить контроль за дотриманням домовленостей перевізниками, які везуть зерно з України.

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ЄС перевірить перевізників зерна з України / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Ольга Дейнека/Суспільне Львів

Європейський союз посилить контроль за виконанням домовленостей при ввезенні зерна з України, щоб вирішити проблему з протестами польських фермерів. Про це повідомила єврокомісар з транспорту Адіна Валеан в інтерв'ю Reuters.

"Закриття кордонів ніколи не є гарною ідеєю, тим більше кордонів із сусідом, який так потребує сполучення. Поки угоди виконуються правильно, проблем бути не повинно, і ми працюємо над посиленням реалізації", - розповіла єврокомісар.

За її словами, ЄС планує перевірити, чи не порушують перевізники угоди та чи мають право на транзит.

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Валеан зауважила, що країни ЄС також отримують вигоду, адже експорт в Україну з Румунії, Словаччини та Польщі автомобільним шляхом збільшився в два рази. Натомість обсяг товарів, що йдуть з України є меншим.

"Це показує, що є вигідний обмін і для прикордонних країн", - сказала Валеан.

Єврокомісар з транспорту зауважила, що з моменту створення коридорів солідарності в травні 2022 року і до січня Україна експортувала понад 64 мільйони тонн зерна, олійних культур і супутніх продуктів. Вона зауважила, що у січні транзитом через країни ЄС пройшло три мільйони тонн зерна, з яких близько 2,04 мільйона тонн - через Румунію.

Чому польські фермери блокують кордон? 20 лютого польські фермери розпочали повну блокаду кордону з Україною. Основною проблемою страйкарі називають "неконтрольований приплив товарів з України, що імпортуються при відкритті кордону ЄС із цією країною". Протягом усього часу "прикордонних" страйків сталося кілька гучних інцидентів, коли демонстранти висловлювали антиукраїнську позицію й кидалися на українські фури. В Україні вважають, що російські спецслужби можуть бути причетними до акцій протесту.

Блокада кордону поляками

Нагадаємо, Польща допускає повне ембарго на сільсько-господарську продукцію з України. Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман підтримує протести фермерів, бо вони нібито "протестують за справедливу справу", а блокування доріг є "відчаєм".

Також 23 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з міністрами прибув на польський кордон для врегулювання питання з блокадою. Проте польський уряд не приїхав на зустріч. Тому Шмигаль опублікував звернення до Польщі, в якій пояснив позицію України.

Крім цього, 25 лютого у Польщі на залізничній станції Котомеж відбувся четвертий випадок вандалізму. Невідомі висипали 160 тонн українського зерна з 8 напіввагонів, які прямували до порту Гданська.

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