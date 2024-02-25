160 тонн українського зерна висипали з вагонів: що відбувається в Польщі

У Польщі зафіксували вже четвертий акт вандалізму, який невідомі здійснили для знищення українського зерна.

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У Польщі з вагонів висипали 160 тонн українського зерна / Колаж: Главред, фото: Мінінфраструктури, скріншот із відео

У Польщі прямо на залізничній станції відбувся вже четвертий акт вандалізму - невідомі висипали 160 тонн українського зерна. Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Це відбулося в ніч на 25 лютого на польській залізничній станції Котомеж. Українську агропродукцію висипали з 8 напіввагонів. Цей вантаж прямував до порту Гданська, звідки мав випливти в інші країни світу.

"Це четвертий випадок вандалізму на польских залізничних станціях. Четвертий випадок безкарності і безвідповідальності", - заявив Кубрак. відео дня

Дивіться відео про висипане українське зерно у Польщі:

У Польщі з вагонів висипали 160 тонн українського зерна / фото: скріншот

Блокада кордону

Як повідомляв Главред, 21 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду Польщі у зв'язку з протестами польських фермерів. Він запропонував Дуді та Туску зустрітися на кордоні для вирішення блокади.

Також 22 лютого прем'єр Польщі Дональд Туск відхилив пропозицію Зеленського зустрітись на кордоні. Він зазначив, що зустріч відбудеться 28 березня і в Варшаві, оскільки, за його словами, на кордоні зустріч матиме лише символічний характер.

Водночас він зазначив, що вніс пункти пропуску на польсько-українському кордоні до переліку критичної інфраструктури. Так "покращиться транспортування військової та гуманітарної допомоги в Україну".

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