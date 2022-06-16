"Жахливо і безглуздо": Шольц шокований жорстокістю окупантів під Києвом

Олаф Шольц / president.gov.ua

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вражений "безглуздою і жахливою" жорстокістю окупантів, яку він побачив в Ірпені під час візиту в Україну.

За його словами, цьому слід покласти край. Партнери України вже вживають заходів для цього.

"Насильство жахливо і безглуздо: в Ірпені зруйновані житлові будинки, зруйноване ціле місто, а не військова інфраструктура, постраждали невинні мирні жителі. Це дуже багато говорить про жорстокість жахливої загарбницької війни, яку Росія веде дуже грубо і без будь-якої поваги до людських життів", - підкреслив Шольц.

Шольц заявив, що цьому слід покласти край.

"Партнери вживають заходів для цього. Зокрема, мобілізуються всі наявні можливості для допомоги Україні, а також вводяться додаткові санкції проти Росії", заявив Шольц.

За словами Шольца, зрештою, це має призвести до того, що солідарність міжнародної спільноти з українцями дозволить їм відбудувати свою державу після війни.

Що ще сказав Шольц у Києві

Німеччина буде поставляти нам зброю до тих пір , поки Україна буде його потребувати

, поки Україна буде його потребувати Ще раз пообіцяв, що Україна отримає німецьке ППО

Німеччина домовилася з США і Великобританією про постачання в Україну установок заплового вогню

Шольц буде однозначно виступати за отримання Україною статусу кандидата в члени ЄС

читайте такожПереговори з РФ і нова поставка зброї: що заявив Макрон після зустрічі із Зеленським

Читайте також: