"Жахливо і безглуздо": Шольц шокований жорстокістю окупантів під Києвом

Насильство жахливо і безглуздо, заявив Олаф Шольц.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вражений "безглуздою і жахливою" жорстокістю окупантів, яку він побачив в Ірпені під час візиту в Україну.
За його словами, цьому слід покласти край. Партнери України вже вживають заходів для цього.
"Насильство жахливо і безглуздо: в Ірпені зруйновані житлові будинки, зруйноване ціле місто, а не військова інфраструктура, постраждали невинні мирні жителі. Це дуже багато говорить про жорстокість жахливої загарбницької війни, яку Росія веде дуже грубо і без будь-якої поваги до людських життів", - підкреслив Шольц.
Шольц заявив, що цьому слід покласти край.
"Партнери вживають заходів для цього. Зокрема, мобілізуються всі наявні можливості для допомоги Україні, а також вводяться додаткові санкції проти Росії", заявив Шольц.
За словами Шольца, зрештою, це має призвести до того, що солідарність міжнародної спільноти з українцями дозволить їм відбудувати свою державу після війни.
Що ще сказав Шольц у Києві
- Німеччина буде поставляти нам зброю до тих пір, поки Україна буде його потребувати
- Ще раз пообіцяв, що Україна отримає німецьке ППО
- Німеччина домовилася з США і Великобританією про постачання в Україну установок заплового вогню
- Шольц буде однозначно виступати за отримання Україною статусу кандидата в члени ЄС
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