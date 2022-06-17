"Мир на умовах РФ неможливий": Шольц назвав очікування Кремля "ілюзією Путіна"

Шольц назвав очікування Кремля "ілюзією Путіна"/ Reuters

Канцлер ФРН Олаф Шольц після візиту до Києва заявив, що "мир під диктування" на умовах, нав’язаних Росією в односторонньому порядку, неможливий.

При цьому Шольц назвав очікування Кремля, що РФ вдасться захопити частину українських територій і потім дочекатися змін з плином часу, "ілюзією Путіна", повідомляє телеканал ARD.

"Це ілюзія, і я Путіну це говорив. Наприклад, санкції щодо Росії будуть діяти до тих пір, поки країна не досягне справедливої угоди з Україною. Ці умови миру будуть вирішувати жителі, парламент, президент України", – сказав Шольц.

Він наголосив, що потрібно добитися, щоб Москва відмовилася від плану захопити за допомогою насильства частину України. Також, за його словами, потрібно змусити Росію не застосовувати більше свою "імперіалістичну концепцію зміни кордонів країн".

Візит Шольца, Макрона і Драгі в Україну

Нагадаємо, під час візиту в Україну 16 червня Олаф Шольц в черговий раз пообіцяв Україні зброю від Німеччини. Німецька влада має намір і далі давати Україні зброю, сказав він, додавши, що у ФРН навчають бійців ЗСУ використовувати сучасне озброєння ‒ зокрема, самохідні гаубиці і зенітні установки.

Також Шольц був вражений "безглуздою і жахливою" жорстокістю окупантів, яку він побачив в Ірпені під час візиту в Україну. За його словами, цьому слід покласти край. Партнери України вже вживають заходів для цього.

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