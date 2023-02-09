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Пригожин заявив про зупинку вербування ув'язнених в ПВК "Вагнер"

9 лютого 2023, 11:03
Поплічник Путіна і засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про те, що припинив вербування в російських в'язницях ув'язнених.
Пригожин, вагнеровцы
Пригожин заявив про зупинку вербування ув'язнених в ПВК "Вагнер" / скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Путінський поплічник і ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин раптово заявив, що припинив набирати в неї ув'язнених для участі в злочинній війні проти України. Про це він заявив у коментарі своїй пресслужбі.

"Так, дійсно, це так. Набір ув'язнених в ПВК "Вагнер" повністю припинений. Перед тими, хто у нас зараз працює, всі зобов'язання виконуються", − сказав Пригожин.

При цьому "кухар Путіна" не став пояснювати, чому набір в ПВК "Вагнер" був припинений.

Цікаво, що кілька днів тому засновниця Фонду "Русь, що сидить" Ольга Романова з посиланням на власні джерела повідомляла − ув'язнених в російських в'язницях для відправки на війну проти України почали вербувати вже представники Міноборони РФ, а не емісари Пригожина.

Проблеми у Пригожина в РФ

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також відзначали, що після невдалих спроб захопити Бахмут глава приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин позбувся влади і авторитету в очах президента РФ Володимира Путіна. Тепер кремлівський диктатор хоче змістити акцент назад на регулярну армію РФ.

Нагадаємо, генерал Маломуж раніше також зазначав, що російський диктатор Володимир Путін зрозумів, що ставка на Кадирова, Пригожина і Суровікіна не спрацювала, адже вони не могли досягти жодного успіху у війні проти України. Тому очільник Кремля знову провів "перестановки" в керівництві наступом і замість Суровікіна поставив Герасимова.

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Євген Пригожин ПВК Вагнера війна Росії та України
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