glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Загроза висока": РФ може обстріляти Україну ракетами - Генштаб

6 лютого 2023, 20:26
У Генштабі ЗСУ заявили, що високою є загроза нанесення авіаційних та ракетних ударів по всій Україні.
Ракета, ракетный удар, дым
РФ готується до нового обстрілу України / Колаж фото Міноборони РФ, pixabay.com

Російські окупанти продовжують тероризувати українців та готуються до нового ракетного удару. Під загрозою перебуває вся Україна. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Окупанти можуть нанести авіаційні та ракетні удари.

"Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що лише протягом доби росіяни нанесли по Україні 5 ракетних та 12 авіаційних ударів.

"Здійснили 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах населених пунктів Гола Пристань та Херсон. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, є жертви серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Ракетний удар по Краматорську

Нагадаємо, ввечері 1 лютого російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ у Донецькій області. Російська ракета влучила у житловий будинок. Унаслідок влучання було зруйновано два під'їзди, людей діставали з-під завалів.

Внаслідок ракетного удару четверо людей загинули, дві особи було врятовано з-під завалів. 18 людей були травмовані. Вранці 3 лютого рятувальники повідомили, що завершили розбирати завали зруйнованого будинку.

Раніше повідомлялося, що РФ може готувати новий удар по Україні. Окупанти готові використовувати як дрони-камікадзе, так і крилаті ракети, заявила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії ракетний удар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:50

Під Соледаром трагічно загинув український захисник: у нього залишилося двоє діток і вагітна дружина

20:35

Логістиці РФ кінець: що означає надання Україні боєприпасів GLSDB

20:26

"Загроза висока": РФ може обстріляти Україну ракетами - ГенштабВідео

20:25

Пухкі щічки та брови-ниточки: Джамала показала, як виглядала в 16 років

20:16

Під Бахмутом "вагнерівці" жорстоко сокирою вбили свого командираВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

20:15

Кава з молоком: секрет правильного приготування улюбленого напоюВідео

19:35

Різдво перенесуть: українська греко-католицька церква переходить на новий календарВідео

19:20

Більшості з нас доведеться воювати, у нас з вами немає виборуПогляд

19:17

"Ескалація зростає, а шанси на мир зменшуються": в ООН зробили тривожний прогноз щодо війни в УкраїніВідео

Реклама
19:08

Дмитро Комаров представить авторський документальний проєкт "Рік" на "1+1 Україна"Відео

19:02

В Україні може статися сильний землетрус: сейсмолог назвав два небезпечних містаВідео

19:01

"Його там просто приб'ють": таролог пояснила, чому Путіна чекає сумний кінецьВідео

18:55

Повторний наступ буде по всій лінії фронту - СвітанВідео

18:44

Бейонсе встановила світовий рекорд на Греммі-2023

18:23

Росія готує новий наступ: Зеленський терміново провів засідання СтавкиВідео

18:12

Напали на Україну: Аллегрова відмовилася влаштовувати пляски для росіян у МосквіВідео

18:05

Чеченський диктатор Кадиров літав грітися на Мальдівах - "Радіо Свобода"Відео

17:56

"Російський ленд-ліз": експерт розповів, як окупанти забезпечують ЗСУ своєю рідкісною технікоюВідео

17:51

Дають Путіну шанс: експерт назвав причину відмови Україні у поставках ракет до 300 кмВідео

17:46

ЗСУ можуть вийти з Бахмута: експерт назвав одну найголовнішу умовуВідео

Реклама
17:32

Зірка "Емілі в Парижі" прогулялася в одязі від українського брендуВідео

17:31

Дочка - "халк" путіністки Шукшиної прийшла на шоу, де Кудрявцева помацала її за філейні частиниВідео

17:16

У Туреччині будинки руйнуються на очах, люди розбігаються: у світі стався ще один потужний землетрусВідео

17:06

Блищатиме, як новий: 5 способів, як відмити наліт від чаю в термосі

16:43

ЗСУ ліквідували російського генерала-десантникаВідео

16:42

Як відмовитись від повістки, щоб не відповідати перед законом: адвокат назвав умовиВідео

16:36

"Трапиться новий котел": тиждень буде гірким, до 24 лютого готується "пекло" - гороскоп для УкраїниВідео

16:28

Чоловічий одяг в жіночому гардеробі: що можна взяти без докорів сумління для стильного образуФото

16:28

Пригожин викликав Зеленського на "дуель в небі" і заявив про відведення військВідео

15:53

Мороз стане нестерпним: на Україну насувається холодригаВідео

15:46

22 січня зробив їй пропозицію, а потім загинув: Нікітюк потрясла трагічною історією нареченого подруги

15:46

Арнольд Шварценеггер на позашляховику збив жінку-велосипедиста

15:21

Тотальне безгрошів'я ходить по п'ятах: жіночі імена, які несуть в собі карму бідностіВідео

15:07

"Стала схожа на діда": коханка Путіна Кабаєва спантеличила дивним зовнішнім виглядомВідео

15:07

Хто це: шанувальники злякалися при вигляді Мадонни на церемонії ГремміВідео

14:47

Що приготувати з тіста філо: відпадний рецепт, який не потрібно готувати три годиниВідео

14:45

Гороскоп на завтра 7 лютого: Водоліям - маніпуляції, Ракам - надзвичайну енергіюВідео

14:34

Ще сильніше: у Туреччині стався повторний землетрусВідео

14:31

У Росії верблюд до смерті забив росіянина, який його ударивВідео

14:28

На Москву замість Києва: в РФ група окупантів втекла прямо з потяга, який віз їх на війну в Україну

Реклама
14:18

Зеленський може поїхати на саміт ЄС до Брюсселя

14:03

Пожирав колишню очима: стосунки Ігоря Ніколаєва з дружиною зіпсувалися через бюст Наташі Корольової

14:02

Цунамі в Італії: землетрус у Туреччині може спричинити ще страшніші наслідкиВідео

13:59

Жінка, яка позбавила цноти принца Гаррі в 16 років, розповіла подробиці

13:47

Як подати папери на оформлення пенсії й не втратити частину грошей: експерти роз'яснили нюансВідео

13:45

Доведеться переглядати логістику: військовий експерт розповів, як Росія реагуватиме на GLSDBВідео

13:33

Уявила себе дівою: Любов Успенська попіарилася на славі Алли Пугачової

13:10

Наступ на Донбасі і "оборона" в Криму та Херсонщині: у ГУР назвали план Росії

12:59

900 загиблих і понад 5000 поранених: Туреччина приходить до тями після сильного землетрусуВідео

12:46

"Отримають по морді, та все одно захочуть реваншу": РФ рушить на Київ, бо хоче його падіння – РезніковВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти