"Загроза висока": РФ може обстріляти Україну ракетами - Генштаб

У Генштабі ЗСУ заявили, що високою є загроза нанесення авіаційних та ракетних ударів по всій Україні.

РФ готується до нового обстрілу України / Колаж фото Міноборони РФ, pixabay.com

Російські окупанти продовжують тероризувати українців та готуються до нового ракетного удару. Під загрозою перебуває вся Україна. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Окупанти можуть нанести авіаційні та ракетні удари.

"Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що лише протягом доби росіяни нанесли по Україні 5 ракетних та 12 авіаційних ударів.

"Здійснили 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах населених пунктів Гола Пристань та Херсон. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, є жертви серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Ракетний удар по Краматорську

Нагадаємо, ввечері 1 лютого російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ у Донецькій області. Російська ракета влучила у житловий будинок. Унаслідок влучання було зруйновано два під'їзди, людей діставали з-під завалів.

Внаслідок ракетного удару четверо людей загинули, дві особи було врятовано з-під завалів. 18 людей були травмовані. Вранці 3 лютого рятувальники повідомили, що завершили розбирати завали зруйнованого будинку.

Раніше повідомлялося, що РФ може готувати новий удар по Україні. Окупанти готові використовувати як дрони-камікадзе, так і крилаті ракети, заявила керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

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