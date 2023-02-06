ЗСУ звільнять Крим у 2023 році: Світан назвав 2 ймовірних сценарії

Україна поверне Крим навіть без західної авіації та далекобійних ракет. Операція може тривати півроку.

ЗСУ звільнять Крим у 2023 році / Колаж фото з архіва Романа Світана, ua.depositphotos.com

Українські військові звільнять Крим до кінця 2023 року. Це може відбутися навіть без далекобійних західних ракет чи літаків. Про це заявив військовий експерт Роман Світан, повідомляє УНІАН.

Експерт переконаний, що звільнення Криму може тривати близько шести місяців. Загалом Світан називає два сценарії деокупації.

"Перший – нам дадуть дальні засоби ураження типу ATACMS після виходу на Азовське узбережжя (це теж вже в принципі для всіх зрозуміле і доконане, можна сказати). Оскільки 100-кілометрова товщина фронту, потрібно просто певну кількість техніки, щоб її пройти і розсікти кишку російського фронту, "запорізького фронту" так званого", - каже Світан.

Після цього, на думку експерта, українські військові протягом місяця зможуть знищити 150-170 російських військових об'єктів.

"Це до речі дуже легко зробити. Прикрити Крим практично росіяни нічим не зможуть. Чорноморську флотилію, якщо буде підходити, її потоплять. Вони будуть героїчно відступати або "наступати в зворотному напрямку", ми це вже бачили в Ізюмі, в Херсоні. Вони тут підготувалися, вони підуть", – додав експерт.

Без ракет та авіації операція триватиме на місяць довше. Але навіть в такому випадку у РФ не буде шансів на перемогу.

"Тоді російське угруповання буде затиснуте між двома морями – Чорним і Азовським, і доведеться вичавлювати, довше возитися ... Тоді будуть руйнування такі ж, як зараз на Донбасі, але возитися доведеться десь до півроку. Тому протягом цього року вже точно будемо в Криму", – сказав Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Перспективи звільнення Криму

Раніше повідомлялося, що для початку деокупації Криму українські військові повинні перебити сухопутний коридор, який РФ проклала до півострова через окуповані території України. Це зробило б окупантів залежними від Кримського мосту. Такий можливий сценарій початку звільнення півострова від загарбників описав ексочільник Центрального розвідувального управління США генерал Девід Петреус.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що у 2023 році Росія зосередиться на окупації більшої частини територій Донецької та Луганської областей. Глава ГУР додав, що "ми повинні зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому".

Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман зазначає, що для звільнення Криму українським військовим спершу потрібно вийти до Мелітополя, далі до Маріуполя і до Азовського моря, перерізавши сухопутний коридор. Це зруйнує шлях постачання російського угруповання в Криму по суходолу. Далі можна було б зруйнувати Кримський міст і заблокувати окупантів на півострові. Проте для цього всього потрібна далекобійна зброя.

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