Конфлікт розгорається: Шойгу сам підливає масло у вогонь у розбраті з Пригожиним - розвідка

Шойгу ігнорує участь вагнерівців у військових операціях на фронті в боях проти України.

Шойгу роздуває конфлікт з Пригожиним / Колаж фото сайт Кремля, соцмережі

В Росії посилюється конфлікт між Міноборони та ПВК "Вагнера". При чому робить це сам міністр Сергій Шойгу. Він навмисно "забуває" про вагнерівців, говорячи про "успіхи" окупантів. Про це повідомляє українська розвідка.

За даними ГУР, Шойгу заявив про те, що росіяни нібито "взяли під повний контроль" Кліщівку, Краснопілля, Благодатне, Миколаївку і Соледар в Донецькій області. Також він говорить про "контроль" над Підгірним і Лобковим Запорізької області. Однак Шойгу не згадав те, що кадрова армія РФ виконувала лише "епізодичну роль сил підтримки".

"Ця інформація замовчується російськими пропагандистськими ЗМІ, що свідчить про продовження конфлікту в середовищі військово-політичного керівництва Росії", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що ЗСУ вийшли лише із Соледара. Однак немає підтвердження того, що інші населені пункти нібито "окуповані".

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також зазначали, що після невдалих спроб захопити Бахмут глава приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин позбувся влади і авторитету в очах президента РФ Володимира Путіна. Тепер кремлівський диктатор хоче змістити акцент назад на регулярну армію РФ.

Нагадаємо, генерал Маломуж раніше також зазначав, що російський диктатор Володимир Путін зрозумів, що ставка на Кадирова, Пригожина і Суровікіна не спрацювала, адже вони не могли добитися ніякого успіху у війні проти України. Тому глава Кремля знову провів "перестановки" у керівництві наступом і замість Суровікіна поставив Герасимова.

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