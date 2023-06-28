Пригожин збирався взяти в полон Шойгу і Герасимова, план зламала ФСБ - WSJ

Ватажок найманців ПВК Вагнер Євген Пригожин планував в Ростові-на-Дону взяти в полон міністра окупантів РФ Шойгу і главу Генштабу Герасимова.

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Пригожин реально міг взяти в полон Шойгу і Герасимова - WSJ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

Керівник заколотників ПВК Вагнера Євген Пригожин планував у Ростові-на-Дону взяти в полон Міністра оборони окупантів агресора Росії Сергія Шойгу і главу Генштабу Валерія Герасимова. Однак його плани стали відомі ФСБ, після чого Пригожину довелося міняти тактику. Причому на Заході вважають, що Пригожин цілком здатний був реалізувати таке завдання.

Американське видання The Wall Street Journal пише, що Пригожин під час заколоту мав намір у Ростові-на-Дону взяти в полон Шойгу і Герасимова, але про подібні плани дізналася Федеральна служба безпеки.

Журналісти з посиланнями на джерела пишуть, що спецслужба про все дізналася за два дні до бунту, тому Пригожин змушений був імпровізувати.

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Також в WSJ з посиланням на Західну розвідку підкреслили, що план Євгена Пригожина був цілком здійсненним.

Військовий заколот Пригожина в Росії

Керівник ПВК Вагнер Євген Пригожин 23 червня заявив, що кадрові військові РФ завдали ракетного удару по тилу вагнерівців. Після цього він оголосив про похід свого 25-тисячного угруповання Вагнер на Москву.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під контроль Ростов-на-Дону і всі військові об'єкти в місті. Бунтівники збили 3 вертольоти ВКС РФ, які намагалися завдати по них ударів.

Після цього колони Вагнер пішли в наступ на Москву. Втім, до столиці країни-агресора РФ найманці Пригожина так і не дійшли. В результаті перемовин, які вів Лукашенко, Пригожин ухвалив рішення розгорнути колони і повернув їх у польові табори.

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