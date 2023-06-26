Похмурий Шойгу вперше після бунту Пригожина показався на публіці

У Міноборони країни-агресора стверджують, що Шойгу побував на "передовому пункті управління Західного угруповання військ" на війні проти України.

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Сергій Шойгу показався на публіці після заколоту "вагнерівців" / Колаж: Главред, фото: скріншот

Вперше після бунту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та його найманців у Росії показали міністра оборони країни-агресора Сергія Шойгу. Пропагандисти стверджують, що він відвідав зону так званої "спеціальної військової операції".

В Міноборони РФ стверджують, що Шойгу побував на "передовому пункті управління Західного угруповання військ" на війні проти України. До місця призначення міністра доставила авіація.

При цьому, коли і куди саме відбулася поїздка Шойгу, не уточнюється.

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РосЗМІ пишуть, що Шойгу в штабі заслухав доповідь генерал-полковника Євгена Нікіфорова, командувача Західним угрупуванням РФ.

Шойгу нібито з'їздив в зону так званої "СВО" / фото: скріншот з відео

Шойгу нібито побував на "передовому пункті управління Західного угруповання військ" / фото: скріншот з відео

Шойгу також провів нараду і розхвалив окупантів за "високу ефективність виявлення, ураження військової техніки".

Дивіться відео - Шойгу поїхав в зону так званої "СВО":

Сергій Шойгу показався на публіці / скріншот

Військовий заколот Пригожина в РФ

Увечері 23 червня ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".

Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено". Також він додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення ПВК Вагнер. Згодом стало відомо, що залишки підрозділів Вагнера в околицях Бахмута відкрили вогонь по регулярних військах РФ.

Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.

Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово вирішив зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".

Пресслужба президента Білорусі, в свою чергу, заявила, що Лукашенко нібито умовив Пригожина зупинитися.

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