"Досягнення" вагнерівців у Бахмуті: у ЗСУ зганьбили Пригожина

Череватий зазначає, що Пригожин таким чином він намагається показати хоч якусь перемогу в місті.

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Пригожин / Генштаб ЗСУ, соцмережі

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про нібито контроль над більш ніж 80% Бахмута. При цьому, в ЗСУ спростовують "унікальні досягнення" вагнерівців.

Як повідомив CNN представник східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий, слова Пригожина, як і минулі рази, залишаються нісенітницею і спробою виправдати свої поразки в місті за останні 9 місяців.

Череватий зазначає, що Пригожин таким чином він намагається показати хоч якусь перемогу в місті, яке росіяни намагаються захопити протягом дев'яти місяців.

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"Ця заява Пригожина не відповідає дійсності. Я щойно зв'язався з командиром однієї з бригад, яка захищала місто. Я можу з упевненістю заявити, що українські сили оборони контролюють набагато більший відсоток території Бахмута. Пригожину потрібно показати хоч якусь перемогу в місті, яке вони намагаються захопити вже дев'ять місяців поспіль, тому він робить такі заяви", - пояснив Череватий.

Що заявив Пригожин про свій "успіх" у Бахмуті

"Ми повністю сконцентровані на Бахмуті, продовжуючи виконувати бойові завдання. У Бахмуті велика його частина - тобто більше 80% - знаходиться під нашим контролем (нібито російський військових, ред.), включаючи весь адміністративний центр, заводи, фабрики, міську адміністрацію. Решта - це частина багатоповерхових житлових кварталів, де зроблені укріпрайони. Під цими багатоповерхівками є тунелі", - заявив засновник ПВК.

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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