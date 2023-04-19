"Кухар Путіна" злетів з котушок: Пригожину готують Новачок або автокатастрофу - експерт

Кремль вже підготував сценарій і "поправить" Євгена Пригожина досить суворим способом, вважає Олексій Кошель.

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Євген Пригожин / Скріншот

Ватажок бандформувань ПВК Вагнер Євген Пригожин "зійшов з рейок", граючи в політичні ігри, заявив політолог Олексій Кошель.

Він переконаний, в тому, що у "кухаря Путіна" виразно простежується зрив. Таку думку він висловив в ефірі Radio NV.

"У нього просто зрив. Тому він робить дуже багато алогічних речей - публічна критика влади, військового керівництва. Це, здається, те, що неможливо в сьогоднішній Росії, тому що за такі дії буде не просто відповідальність, а фізичне знищення", — говорить співрозмовник.

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Разом з тим він вважає, що Кремль вже підготував сценарій і "поправить" Пригожина досить суворим способом — або Новачком, або автокатастрофою.

"Він пішов ва-банк і у мене складається враження, що він почав активно грати в політичні ігри. Він починає загравати з радикально налаштованими виборцями (в РФ, - ред.), для яких потрібно таке видовище – кров, безкомпромісність і знищення українців. Ця людина зійшла з рейок, і кремлівська влада його поправить досить суворим способом. Або Новачком або автокатастрофою, проте, очевидно, сценарій для нього вже підготовлений", — додав Кошель.

Нагадаємо, в ГУР Міноборони України раніше заявляли, що в агресорі Росії посилюється конфлікт між Міноборони та ПВК Вагнера. За даними розвідки, конфронтацію посилює сам глава відомства Шойгу, який заявляв про окупацію деяких українських територіях, але не згадав про участь у захопленні земель бойовиків Вагнера.

Шойгу в противагу ПВК Вагнера вирішив створити приватну військову компанію Патріот. На думку російського опозиціонера Іллі Пономарьова, ідея приречена на провал. Шойгу зайвий раз продемонстрував свою нездатність керувати військами.

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